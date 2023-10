Fiasco del proyecto estrella de Calviño: parado ya ‘sine die’ el Observatorio de Márgenes

Tres meses después del lanzamiento oficial del Observatorio de Márgenes que auspició el Gobierno de España, la segunda oleada del instrumento sigue pendiente. El calendario oficial del organismo detalla que el segundo informe trimestral, relativo al impacto de los márgenes en agregados macroeconómicos, se lanzaría en la última semana de septiembre, pero aún no hay una fecha oficial para el mismo.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos han detallado que la actividad del organismo sigue como estaba prevista, aunque sin un día establecido. El Banco de España alberga la página oficial de la iniciativa, donde se colgarán los siguientes informes así como los datos asociados, pero el impulso corresponde al departamento que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño.

La expectación era máxima durante la presentación del Observatorio de Márgenes. La parte morada del Ejecutivo de coalición había arremetido con fuerza contra el alza de los beneficios empresariales -señalando a compañías y empresarios concretos como Juan Roig y Mercadona– y la parte socialista recogió el guante durante la campaña de las elecciones municipales y posteriores generales.

Así, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció la puesta en marcha del citado Observatorio de Márgenes para analizar si en sectores como la gran distribución o el financiero se habían aprovechado de la inflación para engrosar sus cuentas. Sin embargo, los datos cruzados del Banco de España, la Agencia Tributaria y el propio departamento de Calviño desmintieron algunas de las tesis que se habían puesto encima de la mesa.

El Observatorio de Márgenes, en stand-by

La última actualización de la página web del Observatorio corresponde a una serie de microdatos con los que se alimentan los informes -a fecha de 15 de septiembre-, pero sin el documento que los interpreta ni mayor información. Estos hitos también estaban en el calendario, junto a la actualización de las cifras provenientes de la Central de Balances Trimestral, una de las fuentes de las que bebe el Observatorio.

Según el citado calendario, este mes habría de producirse la primera reunión del grupo del trabajo, así como la segunda reunión del Comité tripartito (BdE, Economía y Hacienda).

Además, la web debería recoger, entre otros, la línea de proyectos analíticos sobre la relación entre márgenes e inflación, empleo, inversión y competitividad internacional. También debería estar el segundo capítulo del Observatorio, pero en la actualidad el único contenido que aparece es el primero, publicado el mismo 3 de julio.

El Observatorio de Márgenes fue una idea que puso sobre la mesa el entonces director del Gabinete Económico de CCOO, Carlos Martín Urriza, ahora ‘gurú’ económico de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el grupo parlamentario de Sumar. El objetivo: apuntalar la idea de que son los márgenes empresariales -los beneficios- los que están impulsando la inflación y no los salarios.

Sin embargo, el informe fue claro: los márgenes de la cadena alimentaria, donde se situarían las grandes superficies, están por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. De hecho, el propio informe reconoce que estos márgenes (resultantes de la división entre los excedentes brutos de explotación y la cifra de negocio) crecieron durante el envite del COVID pero se achicaron durante la crisis energética.

“El incremento de los costes energéticos, que no se trasladó íntegramente a los precios finales, supuso una contracción del 25% del margen desde el segundo trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. Esta reducción del margen se produjo en paralelo a un aumento del peso de las compras sobre el volumen total de ventas, que se incrementó en más de 3 puntos porcentuales en dicho periodo”, reza el informe encargado por la vicepresidenta primera.

El informe también ‘exculpa’ a las empresas energéticas, aunque reconoce que han disparado sus márgenes en más de quince puntos desde el final de la pandemia: en el caso de la producción y distribución de carburantes pasaron de ganar un 2% por unidad vendida a finales in de 2020 a casi el 17% a finales del año pasado.

Pero la clave del informe está en el ‘perdón’ del Observatorio a las energéticas españolas, señalando que siguen derivadas mundiales y no responden a un caso concreto nacional. “Cabe destacar que en los sectores que producen productos homogéneos con precios cotizados a nivel internacional (como los derivados del petróleo), los márgenes no reflejan tanto las dinámicas de oferta y demanda nacionales ni su estructura de mercado, sino las mundiales. Así, la evolución de precios de los productores españoles no depende de la variación de sus costes, sino de los precios cotizados internacionales, por lo que su margen es volátil y puede aumentar y contraerse con rapidez e intensidad”, apunta el documento.

El otro punto relevante no es lo que está en el documento, sino lo que falta: la auditoría de los márgenes del sector financiero. La explicación, de acuerdo con fuentes del Observatorio, es que uno de los datos fundamentales para cifrar el dato de márgenes es la declaración del IVA, un impuesto con el que no están gravados los servicios financieros.