Qué ocurre si un anfitrión de Airbnb te cancela una reserva este verano

Airbnb se ha convertido en una de las plataformas digitales más recurrentes para la reserva y la oferta de alojamientos vacacionales entre particulares dado su amplio catálogo en países de todo el mundo, pero ¿Qué ocurre si un anfitrión te cancela una reserva?

En primer lugar, Airbnb te avisará de la cancelación a través del correo electrónico que hayas facilitado y si faltan 30 días o menos para la llegada el correo incluirá opciones de otros alojamientos similares al cancelado que puedan interesarte para realizar una nueva reserva. Además, como es el anfitrión quien ha cancelado la reserva, podrás solicitar el reembolso completo de la cantidad abonada por el alojamiento.

Cómo actuar ante un «contratiempo de viaje»

Si la cancelación se produce justo antes de la llegada o se producen otros «contratiempos de viaje«, como que el anfitrión no proporcione entrada al alojamiento, podrás presentar una reclamación dentro de las 72 horas después de que ocurra el contratiempo acompañada de pruebas pertinentes. Si el contratiempo es dentro de las 24 horas después de la llegada, podrás recuperar el importe total que hayas pagado a través de la plataforma de Airbnb y te ayudarán a encontrar y reservar otro alojamiento.

Airbnb considera que las cancelaciones de los anfitriones «tienen un impacto negativo en la confianza en la comunidad de Airbnb», por lo que les aplica penalizaciones adicionales. La compañía descontará una comisión del primer cobro que reciba el anfitrión tras la cancelación. La cantidad exacta dependerá del tiempo que quedara para la fecha de llegada. Si faltaban menos de siete días descontará 100 dólares de su próximo cobro.

Airbnb también publicará una evaluación automática en el perfil del anuncio que indicará que el anfitrión ha cancelado una de sus reservas y si el anfitrión no hubiera proporcionado toda la información para su cuenta, Airbnb podría marcar esas fechas como no disponibles en su calendario, de manera que no podrá aceptar otra reserva que coincida con la cancelada.

En el caso de que el anfitrión hubiera cancelado ya tres reservas o más en el plazo de un año, la compañía podría suspender o desactivar su anuncio. Además, si el anfitrión tiene un índice de cancelación superior al 1% no podrá obtener el distintivo de superanfitrión.

No obstante, existen algunos supuestos en los que la cancelación de una reserva no tendría consecuencias para el anfitrión. Estas son causas de fuerza mayor o una situación similar que escapa de su control: cambios en los requisitos del Gobierno con respecto a los desplazamientos; emergencias y epidemias declaradas; catástrofes naturales y acciones militares u otros conflictos.