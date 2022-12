Qué pasará con la vivienda en 2023: esto dicen las inmobiliarias

on un escenario económico marcado por la inflación y las sucesivas subidas de tipos de interés, son muchas las personas que se plantean si es un buen momento para comprar una vivienda. Te explicamos, cuáles son las expectativas del mercado inmobiliario para el próximo año, según el sector inmobiliario.

El 42,8% de estas redes contempla un ejercicio prácticamente plano, con un crecimiento del 0% al 0,9%, si bien el 28,5% espera un peor escenario con un decrecimiento del volumen de negocio para los próximos meses, tal y como informa el portal inmobiliario Idealista después de realizar una consulta a Tecnocasa, Red Piso, Re/Max, Engel and Völkers, Alfa Inmobiliaria y Look and Find– más Housell.

Una arranque de año complicado

Los expertos inmobiliarios concluyen que el arranque de 2023 será complicado en el sector, con un primer trimestre de empeoramiento para el 71,42% de las enseñas consultadas. En cuanto al mercado inmobiliario, el 45,5% consideran que las mayores ventas se producirán en la primera vivienda.

Asimismo, las previsiones para el resto del año tampoco son buenas y las razones son algo variadas entre los expertos. El 42,8% espera un crecimiento en facturación por debajo del 1% con respecto al alcanzado en 2022, y el 28,5% cree que será prácticamente plano, por debajo del 1%. Desde Housell se confían en que los grandes mercados de vivienda como Madrid y Barcelona sostengan el ejercicio y pueda «ayudar a crecer la media nacional».

Imagen de un bloque de viviendas. Bruce Emmerling/ Pixabay

Por su parte, desde Engel and Völkers achacan esta situación a la financiación para la compra de viviendas: “Son también más prudentes a la hora de conceder financiación y se espera que endurezcan sus criterios para ofrecer préstamos”.

Manuel Fernandez, CEO de Red Piso, esperan “un año peor en número de operaciones de venta. En el arranque del año el vendedor se resistirá a adaptar precios, sin embargo, esta decisión no será sostenible en el tiempo si quiere ser competitivo”.

Con todo, Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria, ha apaciguado la alarma y espera que la «caída sea muy leve», aunque también vaticina un ajuste tanto en las operaciones como en la caída de precios.

Precios en 2023

El coste de los pisos hasta junio tendrá un comportamiento igual o similar al actual. Con el 85,7%, este es el punto de mayor consenso de la miniencuesta en que tan solo una de las respuestas se decanta por una bajada significativa y otra no se manifiesta.

“Debido al incremento de los intereses, inflación, incertidumbres varias a nivel macroeconómico, la demanda se está desacelerando. Es indudable que estos mismos factores van a generar más viviendas a la venta y que, al haber más oferta, los precios moderen su incremento, se mantengan, e incluso en algunas zonas sufran un ajuste a la baja«, defiende Jorge Torrent, de Look and Find.