Este es el tiempo que tarda Hacienda en devolver el dinero de la declaración de la Renta

Desde el pasado 11 de abril, todos los contribuyentes pueden saldar sus cuentas con Hacienda y realizar la Declaración de la Renta. Como cada año, los contribuyentes que reúnan las condiciones estipuladas por Hacienda deberán presentar los resultados económicos del año pasado para saber si la Declaración les saldrá «a pagar» y deberán aportar una cuantía económica, o bien, les saldrá «a devolver» y podrán obtener una devolución por lo que se ha pagado del IRPF a lo largo del ejercicio anterior.

Tener que pagar supone un engorro, sobre todo, con el actual contexto económico. Sin embargo, es una alegría cuando el resultado es negativo y es Hacienda que debe devolverte dinero. En este último caso, son muchos los españoles que se preguntan cuánto tarda Hacienda en devolver el dinero de la declaración de la Renta.

Este es el tiempo que tarda hacienda en devolver el dinero

El ministerio que dirige María Jesús Montero dispone de seis meses para pagar a los contribuyentes que les ha salido «a devolver». Es decir, teniendo en cuenta que el 30 de junio es el último día para presentar el borrador, Hacienda tiene que pagarte antes del 30 de diciembre.

Pero, ¿qué pasa si no recibes el dinero?, pues bien, en el caso de no recibir el ingreso correspondiente de Hacienda, la Agencia Tributaria estará obligada a pagarte intereses de demora. Si, llegado final de año, no has recibido la devolución, no debes hacer nada, sino que el propio organismo incluirá el añadido cuando realice el ingreso.

Hacienda tiene seis meses para pagar a los contribuyentes.

No obstante, este año, la Agencia Tributaria prevé devolver 9.946 millones de euros en la campaña de la renta de 2022, un 2,4% menos que en el pasado ejercicio, según avanzó la directora general de la Agencia, Soledad Fernández, en la presentación de la campaña.

En total, la Agencia espera recibir este año 22,9 millones de declaraciones, un 3,4% más, la mayoría con solicitud de devolución -13,6 millones, un 2% menos- y el resto, a ingresar -7,65 millones, un 14,2% más- o negativas -1,65 millones, un 5,4% más-.