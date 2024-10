Yolanda Díaz ofrece 350 millones en ayudas a pymes y pone fin a la negociación de jornada: el 11 de noviembre

El Ministerio de Trabajo ha propuesto dar ayudas directas de hasta 6.000 euros a empresas de menos de cinco trabajadores en cinco sectores (comercio, hostelería, peluquería, limpieza y agricultura) como «oferta final» para que la patronal se sume a un acuerdo para reducir la jornada legal de trabajo de 40 horas a 37,5 horas, una suma que tendrá un coste de 350 millones de euros y que está en el aire si el 11 de noviembre la CEOE no firma el pacto.

«El día 11 de noviembre el Gobierno quiere un sí o un no», ha asegurado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que lidera las negociaciones por parte del Ejecutivo. «Ese día necesitamos que la patronal y las organizaciones sindicales nos digan sí o no, tan sencillo como eso. Si la patronal nos dice no, no tenga la menor duda de que nos dejaremos la piel inmediatamente, al minuto siguiente de esa mesa, para alcanzar un acuerdo que, naturalmente, tendrá una geometría diversa», ha subrayado.

El Gobierno propone que estas ayudas estimulen «fórmulas de producción más eficaces» y productivas en cinco ramas de actividad y abarcan a 470.000 empresas. Pérez Rey ha considerado que es más eficiente para estas microempresas dar ayudas a que fomenten la actividad ya que el volumen de horas que se reduce es menor y es menos probable que se puedan beneficiar de las bonificaciones al empleo que contempla el Plan Pyme 375.

El secretario de Estado ha insistido en que el proceso de negociación ya está en su recta final y, si el 11 de noviembre no hay acuerdo, cerrarán el pacto con las organizaciones sindicales y comenzarán la tramitación en el Gobierno para mandar cuanto antes el Anteproyecto de Ley al Congreso de los Diputados.

«No hay ninguna duda del compromiso de este Gobierno con establecer todos los instrumentos necesarios para alcanzar un acuerdo entre las cuatro organizaciones», ha dicho Pérez Rey, en referencia a los sindicatos -UGT y CCOO- y las patronales -CEOE y Cepyme-. «No hay ninguna excusa para poder hacerlo», ha advertido, señalando que todas las ofertas de ayudas a empresas decaerán si las organizaciones empresariales no están en el acuerdo.

Además, el ‘número dos’ de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido a las organizaciones de pymes y autónomos que ejerzan la «representación» y que «abandonen toda suerte de política o de comportamiento ajeno a la pura representación de los intereses que representan».

El Gobierno ha abandonado el compromiso de las 38,5 horas, que deberían haber entrado en vigor en 2024, pese a que en su momento estuvo encima de la mesa la posibilidad de que este periodo de transición entrara en vigor en 2025 y las 37,5 horas se retrasaran a 2026.

Los sindicatos han instado a cerrar cuanto antes la mesa de negociación. «Una parte de la mesa no puede estar bloqueándola permanentemente», ha insistido el vicesecretario de UGT, Fernando Luján, que ha valorado las medidas propuestas por parte del Gobierno.

Por parte de CCOO, su representante de Política Social, Carlos Bravo, ha dado un tirón de orejas al Gobierno por el «permanente intento de captación de todos los consensos cuando estamos viendo que no es posible».