Las empresas eléctricas recelan de entrar en la patronal de Iberdrola y Endesa por los choques de interés

Hace unas semanas, a través de un comunicado oficial, la patronal eléctrica Aelec anunciaba la incorporación de un nuevo socio a la organización. Se trata de NetOn Power, plataforma de autoconsumo industrial, que se une a este selecto club que gobiernan Iberdrola, Endesa y EDP, y donde existen muchas reticencias por parte de grandes eléctricas a sumarse.

A finales de abril de 2023, ECONOMÍA DIGITAL adelantaba que la patronal que representa los intereses de Iberdrola, Endesa y EDP estaba en búsqueda activa de socios. Después del verano, según avanzó el diario La Información, se sumaron a la asociación Schneider Electric e IBM, dos empresas grandes, pero que tradicionalmente no habían tenido fuertes lazos con el sector eléctrico.

Leer más: La patronal nuclear de Iberdrola y Endesa manda nuevas alegaciones a Ribera contra la tasa de residuos

Meses después, y sin que se haya visto reflejado en la web, se une NetOn Power a Aelec. Desde la patronal aseguran que “como asociación, está abierta continuamente a la entrada de nuevos socios, siempre y cuando sus intereses, prioridades y principios estén alineados con los de la asociación”.

Son estos principios, y los intereses de Iberdrola y Endesa, los que están provocando que grandes actores del sector eléctrico no estén mostrando especial entusiasmo en unirse a la que, en clave económica, es la gran patronal eléctrica española.

Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del mercado, diversas empresas eléctricas del sector de la comercialización asumen que sus intereses no estarían del todo representados en Aelec. Lo mismo sucede con algunas compañías del ámbito renovable —también consultadas—, que estiman que no habría una defensa por igual de todas las empresas, ni sus necesidades concretas que a veces pueden no estar alineadas con los dos gigantes del sector.

Aelec, abierto a todo

Desde Aelec, por su parte, aseguran que están abiertos a todos los perfiles. Apuestan por “una organización especializada en diferentes verticales del sector y la búsqueda e incorporación de socios debe darse en esas líneas y con esas condiciones”.

Su principal foco se centra en la “Distribución; Comercialización; Transición Energética: Mercado e Inversiones; y Electrificación de la Economía y Cadena de valor de la electricidad; siempre con el objetivo de defender los avances necesarios para la electrificación de nuestra economía”, aseguran desde Aelec.

Esta facilidad de acceso que señala la patronal de Iberdrola y Endesa choca con la realidad. Hace años se produjo la salida de Naturgy, tercera compañía eléctrica por número de clientes, y por capacidad de distribución; y con Repsol —cuarta eléctrica— nunca ha habido buena sintonía. Y menos ahora con la denuncia por parte de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán a la petrolera, a la que acusa de ‘ecopostureo’.

Pero no son los únicos casos. Compañías de gran tamaño como Acciona Energía, TotalEnergies, Plenitude; o fabricantes de componentes, comercializadoras independientes… importantes representantes del ámbito eléctrico tienen posturas alejadas en estos momentos a los intereses que representa Aelec.

Pese a todo, la patronal que preside Marina Serrano se mantiene como la primera voz —y la más mediática— para trasladar los problemas y preocupaciones del sector eléctrico. Aunque en muchos casos chocan los intereses del resto del mercado.