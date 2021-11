Amazon reduce un 96% el coste de la tecnología en sus tiendas sin cajeros

Amazon ha reducido radicalmente el coste de la tecnología que emplea en sus tiendas físicas sin cajeros, un testimonio de la capacidad de la empresa para convertir proyectos experimentales a largo plazo en negocios rentables.

Amazon estima que el coste operativo de la tecnología que hay detrás de una tienda tipo Go de algo más de 300 metros cuadrados ha caído a 159.000 dólares por tienda —unos 140.000 euros al cambio actual— este año.

La cifra supone una disminución del 96% desde los 4 millones de dólares en diciembre de 2017, un mes antes de que abriera la primera ubicación, según un documento interno de agosto que ha obtenido Business Insider. Se prevé un ahorro aún mayor para finales de 2023.

Los costes incluyen los pagos por el uso de la tecnología en la nube de Amazon Web Services y la contratación de empleados remotos que verifican manualmente la exactitud de las cajas en las tiendas, entre otras tareas.

No se tienen en cuenta costes operativos como las tasas de marketing o merchandising, por lo que el gasto total para gestionar cada local es mayor. El funcionamiento de la tienda Go original costó más de 10 millones de dólares, según el libro Amazon Unbound (Amazon desatado), del periodista del New York Times Brad Stone.

“Nuestra misión es reducir aún más los costes JWO anualizados (Opex y Capex depreciados en 5 años) para todos los tamaños de tienda”, dice el informe. Amazon ha preferido por el momento no hacer comentarios.

Amazon, hacia el comercio minorista físico

El coste decreciente de esta tecnología puede ayudar a Amazon en su expansión desde el comercio electrónico hacia el comercio minorista físico, donde las empresas establecidas han estado operando con éxito durante décadas.

Amazon estrenó sus tiendas físicas sin cajeros Go en 2016 creando una tienda donde los clientes podían comprar artículos a través de una aplicación sin tener que pasar por el tradicional pasillo de caja.

Amazon reduce un 96% el coste de la tecnología en sus tiendas al suprimir los cajeros./ EFE

A principios de este año, Amazon desplegó en Estados Unidos la tecnología JWO en sus tiendas de comestibles Fresh más grandes al tiempo que vendía el servicio a otros comercios de venta al por menor como Hudson Nonstop y TD Garden.

El gigante de internet ha previsto reducciones de costes igualmente importantes para estas tiendas Fresh, como ya ha informado recientemente Business Insider.

El vicepresidente de tiendas físicas de Amazon, Dilip Kumar, destacó la mejora en la tecnología de JWO en una entrevista con The Wall Street Journal el año pasado, diciendo que podría funcionar en formatos de tienda mucho más grandes. “No hay límite”, dijo. “Podría ser 5 veces más grande. Podría ser 10 veces más grande”.

La clave del ahorro: nuevo sistema de cámaras

La clave del ahorro de costes es un nuevo sistema de cámaras con un mayor campo de visión que reduce el número de cámaras necesarias por tienda, según el documento.

Amazon también está diseñando conmutadores remotos y servicios de computación de frontera en las instalaciones que se espera que reduzcan significativamente ciertos gastos.

Además, Amazon espera que las mejoras en su tecnología de visión por ordenador reduzcan el número de empleados a distancia necesarios para supervisar algunas de las transacciones más complejas que se hacen en las tiendas.

Al mismo tiempo, para este año el equipo de Amazon Go está centrado en aumentar las ventas y llegar a la rentabilidad, según el documento.

Amazon también quiere crear más oportunidades bajo este nuevo formato de tienda. Entre sus nuevas ideas destaca una posible asociación con Starbucks, como también ha adelantado Business Insider.

Amazon estima unos ingresos normalizados de 2 millones de dólares por tienda para las tiendas Go, según el informe interno.

Para mejorar la rentabilidad, la empresa quiere aumentar la frecuencia de las promociones en las tiendas con ofertas dirigidas a los clientes y descuentos específicos para los miembros de Prime.

También está dando a los responsables de las tiendas más libertad para ejecutar promociones que se aplican a los productos cuya fecha de caducidad es inminente. Otra área de interés es la optimización de la cadena de suministro.

Una iniciativa empuja a HMR, por ejemplo, un socio de alimentación de Amazon, a reducir el tiempo de envío de sus productos a las tiendas.

Se espera que esa reducción, de 8 días a 3, ahorre casi un millón de dólares anuales y miles de horas de trabajo en las tiendas en parte al limitar la cantidad de alimentos que caducan, según el memorando.

Noticia original: Business Insider

Autor: Eugene Kim