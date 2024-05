Ron gastará su última bala para evitar el juicio por el caso Popular y recurrirá ante la Sala de lo Penal 

Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, agotará todas sus posibilidades para evitar ir a juicio. José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional, reportó ayer un nuevo auto reiterando lo expuesto en el escrito judicial del 4 de marzo y señalando que Ron debe ir a juicio por presunta estafa y manipulación contable en la ampliación de capital que Banco Popular ejecutó en 2016.

El juez de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que presentó la defensa del expresidente encausado y remarca que debe ir a juicio por ser el máximo responsable del banco en el momento en el que se produjeron los hechos investigados.

«Permitió que se aprobara la ampliación de capital sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar por ese importe, y no por más o por menos», señala Calama en el auto.

El magistrado detalla en el escrito judicial que Ron disponía de «un flujo de información sustancial de indudable relevancia, relativa a la gestión del banco y a su control, a través de auditoría y riesgos». «El presidente estaba perfectamente informado de los déficits ocultos de provisiones (…)», remarca Calama en el auto.

Ron quema todas las naves para evitar el juicio por el caso Popular

La Audiencia Nacional no ha cambiado su postura y mantiene que el expresidente del Popular debe ir a juicio. Ante esta decisión, la defensa del ejecutivo gallego se ha puesto manos a la obra y está preparando un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal, tal y como aseguran fuentes conocedoras de la situación.

Se trata de la única vía disponible para que Ron pueda evitar el juicio. El expresidente del Popular dispone de cinco días desde el auto del Juez para presentar este recurso. De lo contrario, irá a juicio.

Fuentes de la defensa indican a este diario que «la investigación no ha acreditado la autoría de Ángel Ron ni para la supuesta estafa, ni para la supuesta falsedad». Por su parte, Calama señala al ex ‘número uno’ del banco extinto como «máximo responsable de la administración del Popular: nada menos que presidente de su consejero de administración», lo que, a juicio del magistrado, es suficiente como para procesarle por presunta estafa y manipulación contable.

La defensa señala a este periódico que «la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dirá finalmente si existen o no indicios de criminalidad, pues el Juez (Calama) no tiene la última palabra; recurriremos porque no hay ni una sola prueba que confirme delito alguno«.

Calama desestimó la petición de Ron para encausar a Saracho

La defensa de Ron, de la que se encarga José Antonio Choclán, confía en que el recurso de apelación ante la Sala de lo Penal surta efecto y la AN archive a su favor el caso. Calama ha movido ficha antes que la Sala, lo que da pistas sobre la decisión del magistrado.

Como informó este diario, el juez de la Audiencia Nacional desestimó la adhesión de Ron al recurso de AEMEC contra el auto del 4 de marzo. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas presentó un recurso de reforma en el que solicitan al magistrado que incluya a Emilio Saracho, último presidente del Popular, entre los enjuiciados.

El directivo encausado se sumó a ese recurso, pero Calama desestimó su adhesión al «carecer de toda legitimación en orden a las acciones penales ejercidas contra el resto de investigados». Para el Juez, el movimiento del directivo encausado «chirriaba procesalmente«, puesto que Ron no está en una «posición procesal que no le corresponde».