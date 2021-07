BBVA cierra 172 oficinas este viernes

BVA pone en marcha la primera oleada de cierre de oficinas de este 2021 tras lo pactado en el ERE. En concreto, el banco que preside Carlos Torres prescindirá de 172 sucursales esta misma semana. Según lo acordado, el día de cierre es el 18 de julio, pero es domingo, lo que implica que el último día en abrir será este viernes.

El banco y los sindicatos firmaron el cierre de 480 sucursales entre julio y noviembre, así que las 308 restantes se irán cerrando después del verano, según fuentes financieras. Junto al cierre de oficinas llegarán las primeras salidas del ERE.

De las 2.935 bajas previstas (el 10% de la plantilla en España), el 74% corresponde al personal de la red de oficinas y el 26% a otras áreas del banco. En concreto saldrán 350 empleados del centro corporativo, 254 de los servicios centrales de BBVA España y otras 154 personas de las estructuras intermedias.

Los trabajadores de estas tres áreas interesados en acogerse al ERE tuvieron de plazo entre el 10 y el 30 de junio para formular su petición. Los de oficina, desde el 10 de junio y hasta el 12 de julio.

El banco que preside Carlos Torres comunicó este viernes a los sindicatos que han recibido 5.216 solicitudes, un 80% más de las bajas previstas, y en consecuencia todas serán voluntarias. De hecho, los sindicatos entienden que con estos datos, “el proceso se cerrará con una voluntariedad superior al 98%“.

La fecha prevista para extinguir los contratos de trabajo de servicios centrales, estructuras intermedias y centros corporativas es el 31 de julio. Y el de la red de oficina, será paulatino, según vayan cerrando sucursales. Pero el plazo de ejecución del ERE se extenderá hasta el 31 de marzo de 2022, de manera que hasta esa fecha puede seguir saliendo gente del banco.

BBVA cierra más de 1.200 oficinas en 5 años

Al ejecutar el ERE, BBVA acabará con el 18,5% de su red de oficinas en España. Pero esto no es nuevo, la entidad –al igual que el resto del sector- lleva años cerrando oficinas por el avance de la digitalización, según justifican.

De hecho, el consejero delegado del banco, Onur Genç, ya explicó que una de las razones del ERE era la adopción de los canales digitales por parte de los clientes. Algo que ha provocado que el número de transacciones en las oficinas de la entidad hubieran caído a la mitad en dos años, mientras que las transacciones por canales remotos se habían multiplicado por dos.

Entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, antes de negociar el despido colectivo, BBVA ya había cerrado 116 según reflejan sus cuentas trimestrales. El año pasado echó el cierre a otras 160 oficinas y en 2019 a casi 200.

Leer más: BBVA cerrará 480 oficinas en cuatro oleadas entre julio y noviembre

Desde 2015, cuando cerró el ejercicio con 3.811 ha clausurado 1.215, hasta cerrar el primer trimestre con 2.593 sucursales. Pese a ello, España es el país donde el banco cuenta con más oficinas, pues en Turquía, donde se posicionan como la segunda entidad más grande del país, solo tienen 1.021.

El número de empleados también ha ido descendiendo en este tiempo, así, a cierre de 2015 BBVA contaba con 32.903 trabajadores en nuestro país y actualmente con 28.777, un 12,6% menos. A los que ahora hay que sumar la salida de 2.935 más.

La representación laboral pidió al banco durante la negociación del ERE que se comprometiera a no hacer otro ERE en tres años salvo que BBVA se viera envuelto en una fusión. La entidad no admitió esta cláusula, aunque legalmente no podría hacer un nuevo ERE hasta que acabe el plazo de ejecución el próximo mes de marzo.