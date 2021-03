BBVA niega el ERE a la plantilla pese al anuncio de Onur Genç

La incertidumbre es máxima entre los casi 30.000 trabajadores de BBVA en España. El banco que preside Carlos Torres no confirma a la plantilla, incluso ha llegado a negar, si habrá ERE y en tal caso, si será de entre un 9% o un 10%, esto son entre 2.500 y 3.000 empleados, según las distintas informaciones que se han publicado.

La entidad asegura a los sindicatos que es algo “que no está definido y les avisarán en tal caso”, según explican a Economía Digital desde la secretaría general de CCOO. Pero las informaciones sobre el ERE se suceden y el propio banco ha hablado ya de recortes puertas afuera.

El pasado 29 de enero, el consejero delegado del grupo, Onur Genç, comentó en la presentación de resultados que el banco ejecutaría un plan de reestructuración de costes en España en la primera mitad de este 2021. Desde entonces, la mecánica diaria de CCOO es preguntar al banco si habrá salidas, aunque sin éxito porque no reciben respuestas claras.

Además, al consultar si este plan que anunció el CEO incluye un expediente de regulación rmpleo, BBVA “lo niega, no confirma, ni ratifica” añaden desde el sindicato. Precisamente por esto han decidido que no van a trabajar en vano. Es decir, no van a calcular qué condiciones serían más favorables para los afectados porque no saben si esto será cierto y de serlo, cuántas salidas habrá.

“Imagina la pérdida de tiempo si tenemos que elucubrar condiciones de salida para 2.500 trabajadores como apunto un medio a principio de febrero y después para 3.000 como publicó otro hace unos días”. Pese a ello reconocen que los datos siempre están a punto, pues conocen cuántos trabajadores hay en el banco, las edades y los salarios, pero no harán nada hasta que reciban la llamada del banco.

Los sindicatos de BBVA piden explicaciones sobre los recortes

Asimismo, desde la comisión ejecutiva estatal de CCOO de BBVA insisten en que si finalmente la entidad se reúne con ellos y les plantea un ERE, lo primero que van a hacer es pedir explicaciones a BBVA para que demuestre “si esto hace falta”. Después hablarán, comentan.

Lo cierto es que el banco de Carlos Torres no especificó qué quiere hacer exactamente para ahorrar costes, y de ahí el revuelo. En concreto, el consejero delegado anunció que BBVA iba emprender alguna acción entre enero y junio de este ejercicio, por eso tienen “el serio compromiso” de revisar la base de costes y explorar la posibilidad de reestructurarla “a principios de año”.

Oficina de BBVA / EFE

Al ser preguntado por si habría grandes reducciones de plantilla en España, solo apuntó a que en ese caso sería “muy cauta”, sin embargo, estaban considerando “todas las opciones” y sea cual sea la decisión la anunciarían “pronto” y se ejecutará en la primera mitad del año.

Unos días después Barclays hacía sus propios cálculos y aconseja al banco implementar un ERE para el 10% de sus trabajadores en España, esto son casi 3.000 de los 29.330 empleados con los que el banco contaba en nuestro país a cierre de 2020.

En este tiempo, algunos medios han adelantado que este ajuste se centrará sobre todo en el Centro Corporativo donde se podrían producir unas 1.000 salidas a las que se sumarían unas 1.500 más por el cierre de oficinas, una práctica habitual del banco en los últimos años. Otros apuntan a que BBVA quiere ahorrar 125 millones de euros al año y que el plan de Genç podría ir más allá del propio ERE.

Sea como sea habrá que esperar a que la entidad bilbaína confirme lo que ya parece evidente. En tal caso se trataría del primer ERE de la historia de BBVA, que hasta ahora acostumbraba a reducir plantilla (más de 950 el año pasado en España) mediante prejubilaciones. Según los últimos datos disponibles, el 37,9% de la plantilla de la entidad es mayor de 45 años, de manera que el abanico podría ampliarse bastante.