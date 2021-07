BBVA paga 700 millones por el ERE y reduce beneficio a 1.911 millones

BBVA obtiene un beneficio de 1.911 millones de euros en el primer semestre, frente a las pérdidas de 1.157 millones registradas un año antes tras las fuertes provisiones realizadas por la pandemia, explica el banco en un comunicado remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Excluyendo los impactos no recurrentes de los resultados, el plan de reestructuración en España y la venta de la filial de en Estados Unidos, el resultado sería de 2.327 millones de euros, un 146% más que en junio de 2020.

Durante el trimestre el banco ha cerrado la venta de la filial de BBVA USA a The PNC Financial Services Inc. (PNC). La contabilización, tanto de los resultados generados desde el anuncio de la operación en noviembre de 2020, como por el cierre de la venta en junio de 2021, ha generado un resultado neto de impuestos de 582 millones de euros.

De los cuales, 302 millones se recogieron en los estados financieros del cuarto trimestre de 2020, y los 280 millones restantes en el primer semestre de 2021 (177 millones en el primer trimestre y 103 en el segundo, respectivamente).

En relación al proceso de reestructuración en España, cuyo acuerdo se firmó con la representación de los trabajadores el pasado 8 de junio, para la salida de 2.935 trabajadores y el cierre de 480 oficinas, se han registrado en los resultados del segundo trimestre costes netos por importe de 696 millones de euros.

El banco que preside Carlos Torres defiende que este resultado ha sido posible gracias a la fortaleza de los ingresos, particularmente de los típicos del negocio bancario (margen de intereses y comisiones) y a los menores saneamientos con respecto al primer semestre de 2020.

La mayor actividad comercial impulsa las comisiones

El margen de intereses alcanza los 6.955 millones entre enero y junio, un 0,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Las comisiones netas tienen un crecimiento del 19,7% interanual, hasta 2.315 millones de euros, impulsadas por una mayor actividad.

En conjunto, los ingresos recurrentes de la actividad bancaria crecen un 5,0% interanual, hasta 9.270 millones de euros. Destaca, asimismo, el desempeño del ROF, que alcanzó 1.084 millones (+14,8% interanual). Todo lo anterior ha llevado a un crecimiento interanual del margen bruto del 4,9% en el primer semestre de 2021, hasta 10.259 millones de euros.

Los gastos de explotación se incrementan un 5,1% interanual, hasta 4.598 millones de euros, una tasa de crecimiento inferior a la inflación media de los países en los que BBVA está presente (+5,4%). El ratio de eficiencia se situó en el 44,8% a 30 de junio de 2021, lo que implica una mejora de 73 puntos básicos frente al cierre de diciembre de 2020.

El margen neto alcanzó 5.661 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un alza del 4,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Destaca el descenso de saneamientos y provisiones (-52,3% y -68,4%, respectivamente), cuando el banco realizó el mayor esfuerzo en dotaciones para hacer frente al impacto de la pandemia.

Los indicadores de rentabilidad del grupo mejoran en este periodo, el ROE se sitúa en el 10,4% y el ROTE, en el 11%. Tras el cierre de la venta de BBVA USA, el Grupo mantiene una sólida posición de capital, con un ratio CET1 ‘fully loaded’ del 14,17% a junio.

Esta posición de capital llevará a BBVA a incrementar la remuneración a sus accionistas, una vez que el Banco Central Europeo levante el veto a partir del 30 de septiembre. La intención de la entidad es reanudar en 2021 su política de dividendos consistente en un ‘pay out’, íntegramente en efectivo, del 35-40% del beneficio.

BBVA ha empezado a dar los pasos para el proceso de recompra de hasta el 10% de sus acciones y tiene previsto comenzar el programa el último trimestre del año, una vez obtenida la aprobación del supervisor.

El crédito crece en España, Turquía y México

La tasa de mora se sitúa en el 4,2% a cierre de junio, ligeramente por debajo del ratio del trimestre anterior (4,3%). La tasa de cobertura en el 77%, mientras que el coste del riesgo evolucionó mejor de lo esperado, situándose en el 1,00%.

En relación al balance y actividad, la cifra de préstamos y anticipos a la clientela registró un crecimiento del 1,3% con respecto al cierre de diciembre, hasta 327.372 millones de euros, principalmente por el dinamismo de la actividad crediticia en Turquía, España y México.

Los recursos de clientes presentaron un ligero crecimiento del 0,6% con respecto al cierre de diciembre de 2020, hasta 448.393 millones de euros, pues la positiva evolución de fondos de inversión, fondos de pensiones y otros recursos fuera de balance (+6,5% en el semestre), compensó la contracción de los depósitos de la clientela (-1,1% en el mismo horizonte temporal).

México sigue siendo el principal mercado del banco

Por regiones, México aporta al grupo un resultado atribuido de 1.127 millones de euros; España generó un resultado atribuido de 745 millones de euros durante el primer semestre, muy por encima de los 108 millones de euros alcanzados en el mismo periodo del año anterior.

En Turquía, el resultado alcanzó 384 millones de euros, un 92,1% más que en el mismo periodo del año anterior y en América del Sur, ascendió a 218 millones de euros, un 110% más que en el primer semestre de 2020.