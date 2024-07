El BCE se reúne por vez primera sin el gobernador del Banco de España

El Banco Central Europeo (BCE) se reúne hoy jueves por vez primera en 25 años sin la presencia del gobernador del Banco de España.

Una ausencia -acudirá la subgobernadora, Margarita Delgado– que muestra las diferencias que existen tanto en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el nombramiento, como la falta de acuerdo con el principal partido de la oposición.

El presidente Pedro Sánchez no ha designado todavía a la persona que sustituirá a Pablo Hernández de Cos en el puesto.

El gobernador del Banco de España lo nombra el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, pero tradicionalmente ha sido un cargo acordado entre el partido del Gobierno y el principal partido de la oposición.

El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. EFE/ Fernando Alvarado

Hace unas semanas parecía posible un acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar a la cúpula del Banco de España, con los nombres de la secretaria del Tesoro, Paula Conthe como gobernadora, y la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez, subgobernadora.

Sin embargo, en los últimos días ha tomado fuerza el nombre del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, como próximo gobernador, después de que el diario El País publicara la pasada semana que era la persona propuesta por el Gobierno.

Los múltiples motivos que desaconsejan dicho nombramiento –nunca un Ministro antes había sido nombrado gobernador; Escrivá ha trabajado en BBVA; está considerado por la banca como el ideólogo del impuesto al sector- hacen sospechar que se trata de una posible estrategia de negociación para imponer finalmente otro candidato.

La posibilidad de que Escrivá acabara siendo gobernador del Banco de España ha generado inquietud en el organismo español, temiendo que esa designación restara independencia.

Sin voto

Desde 1999, en las reuniones del BCE siempre ha estado presente el gobernador del Banco de España y en muy pocas ocasiones se ha ausentado del mismo el gobernador de cualquier otro de los bancos centrales de los países que usan el euro.

La ausencia este jueves en la reunión del BCE del gobernador español denota falta de diligencia por parte del Presidente del Gobierno, pero no afecta a la toma de decisiones del organismo europeo.

«La subgobernadora puede intervenir en la reunión como un miembro más, pero no puede oficialmente votar sobre las decisiones de política monetaria«, explicaron el miércoles fuentes del BCE a Economía Digital. «En la práctica, no tiene realmente importancia porque prácticamente nunca se vota», añadieron.

Christine Lagarde y Luis de Guindos, en el Banco Central Europeo. Foto Banco Centra Europeo

«No me preocupa (…) Si hay voto o si no hay voto tampoco me parece fundamental», ha declarado el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. «Votamos muy pocas veces, damos nuestra opinión y inmediatamente ves por dónde va el viento del Consejo. Vamos a tener un Consejo de política monetaria y el resto de consejos no van a ser de política monetaria. Margarita Delgado conoce perfectamente el funcionamiento del BCE, eso no me preocupa», comentó.

En términos similares se ha pronunciado la subgobernadora del Banco de España. «A todos nos gustaría desde el punto de vista institucional volver a la normalidad«, ha indicado Margarita Delgado.

«¿Tiene esto algún impacto? Alguna limitación, que no es tanto, es que para las decisiones de política monetaria no tenemos derecho de voto, pero no es algo súper relevante porque las decisiones se toman por consenso y lo que sí tenemos y tengo es derecho de voz. Y la voz se puede escuchar», ha explicado.