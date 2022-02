Freixenet cierra con victoria judicial su incursión en el mundo de la ginebra

Un año después de tener que acudir a los juzgados, Freixenet da carpetazo definitivo a su aterrizaje en el sector de la ginebra. El líder del cava había firmado un acuerdo de distribución con la pequeña firma de bebidas espirituosas Gin Loe que acabó en los tribunales. La empresa balear demandó a la organización catalana por un incumplimiento del contrato que el juez ha asegurado que no existió.

Ambas compañías sellaron un acuerdo de distribución en 2018 que no se llegó a impulsar. El estallido de la pandemia terminó por echar al traste todas las previsiones de ventas contempladas en el contrato. Y la marca de ginebra y vodka quiso sacar rédito también ante los problemas económicos que arrastraba. Ahora el magistrado niega las reclamaciones de Gin Loe y se puso al lado de Freixenet.

Como explicó Economía Digital, el juicio se celebró la pasada primavera. La clave del conflicto: un pacto alcanzado con la compañía catalana en el que prometía alcanzar un mínimo de unidades vendidas a cambio de hacerse con la distribución de la ginebra y el vodka hecha por la sociedad con sede en Formentera

Sin embargo, el coronavirus dio al traste con los planes de Freixenet. La publicidad en redes sociales y locales del producto no fue suficiente y se encontraba fuera de stock en algunos puntos de venta. El estallido de la pandemia terminó de segar las aspiraciones de una bebida fuertemente ligada al ocio nocturno. Los mínimos no se alcanzaron. Y ante las dificultades económicas de la sociedad, Gin Loe vio una oportunidad en demandar a Freixenet al no haberse cumplido lo estipulado en el acuerdo de distribución.

El juez falló este mismo 2022 y su sentencia fue favorable a los intereses del grupo propiedad de la familia Ferrer y la alemana Henkell. No solamente rechazó las aspiraciones de Gin Loe, también condenó a la marca de ginebra a pagar las costas de todo el procedimiento.

El desembarco de Freixenet en el mundo de los espirituosos

El movimiento de la cavista se aprobó en 2018 tras la mediación de Eudald Bonet, uno de los miembros de la saga familiar que vendió sus acciones a la alemana Henkell ese mismo verano. La alianza suponía un segundo intento de la empresa para entrar en el mundo de las bebidas espirituosas después del que se abordó en 2015 de la mano de Maxxium España y que tampoco fructificó.

Según explicó en su momento el director de Marketing Horeca, Jorge de Gispert, el acuerdo convertía a Freixenet en el distribuidor en exclusiva de la ginebra Gin Loe, la ginebra sin alcohol Gin Loe Cero y el vodka Vod Loe en toda España –excepto Formentera– y el resto de países en los que la cavista vende sus productos.

La ginebra Gin Loe tenía una fuerte dependencia de la hostelería, admitía Freixenet

El mismo dirigente admitía que se trataba de una bebida por consolidar. Y con fuerte dependencia de la hostelería, uno de los sectores más afectados por la pandemia. «Estamos teniendo bastante éxito en este primer año de pruebas que llevamos, especialmente en la restauración», señaló.

Las botellas se comercializaban a un precio que rondaba los 35 euros. La principal singularidad que tenían era que estaban elaboradas con productos ecológicos y la base utilizada era el agua de mar de Formentera. Además, contaban con Aloe Vera ecológico como ingrediente estrella.