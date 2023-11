El ‘heroico’ mensaje del fundador de Gowex a Sánchez antes de ir a prisión: «Jamás pediré la amnistía»

El fundador y consejero delegado de Gowex, Jenaro García, ha abierto un hilo a través de la red social X en el que ha cargado contra la ley de amnistía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pactado con ERC y Junts para lograr los apoyos necesarios para su investidura, en la que ha sido reelegido como presidente del Ejecutivo con 179 votos a favor.

«Jamás pediré la amnistía», ha sentenciado García antes de ir a prisión después de que el fiscal de la Audiencia Nacional pidiera 18,5 años de prisión para él por uno de los mayores fraudes económicos del país con Gowex, la empresa la start-up española que ofrecía wifi gratis.

El fiscal de la Audiencia Nacional, pide 18,5 años de prisión para mi.



Se que voy a entrar en prisión aunque han pasado ya casi 10 años desde que estalló el caso GOWEX.



Nunca dejaré de ser LIBRE aunque JAMÁS pediré la AMNISTÍA.

— Renacido Estoicismo Antifrágil 🏴‍☠️ (@jero_net) November 17, 2023

Caso Gowex

Tras salir a la luz que el 90% de los ingresos de Gowex eran falsos; que el valor de las acciones eran de 0 euros y que de los 100.000 puntos de wiffi que decía que había instalado, solo había 5.000, entre otros; el fundador de la compañía admitió que había falseado las cuentas para conseguir un crédito y, en una entrevista con VozPópuli, se mostraba dispuesto a entrar a prisión para cumplir su condena.

«Cuando cree Gowex, lo hice con un simple interés, el de Cambiar el Mundo beneficiando a todos (…). Para ello, usé la mentira como medio para conseguir mis fines. Fue una de las mayores mentiras que se produjeron, llegando a cotizar en bolsas de todo el mundo y superando los 2 Billones de Euros de capital bursátil», explica García, quien admite haber sido uno de los «mayores mentirosos que se han conocido».

Sin embargo, ha lamentado que durante el debate de investidura ha visto «con rubor como nuestros mandatarios, superan cotidianamente mis lamentables logros«, ha continuado el fundador de Gowex, añadiendo un matiz: «yo realmente consideraba que mi misión era tan importante (…) por ello no traté de ocultar las pruebas que contra mi pudieran darse«.

Pedro Sánchez en un acto en La Valeta, Malta. EFE

Pero algo hay que nos diferencia y es que yo realmente consideraba que mi misión era tan importante, que de no haberla realizado sería peor que cualquier condena que me pueda caer por haber fallado y por ello no, traté de ocultar las pruebas que contra mi pudieran darse.

«Jamás pediré la amnistía ni una reducción de condena, por mucho que la Ley nueva que van a crear para los separatistas de España pudieran beneficiarme, como ha sucedido con la Ley del sólo sí es sí», asegura García, que culmina el hilo sosteniendo que hay que «asumir las consecuencia» de las decisiones.

En este sentido, cabe recordar que la ley de amnistía tiene como objetivo amnistiar a los condenados por el procés en Cataluña, como el Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y otros consellers. Además, también se estima que podrá beneficiar 309 encausados y 73 agentes.