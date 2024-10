González-Bueno (Sabadell): «Muchos accionistas nos dicen que no les gusta la opa»

«Muchísimos de los accionistas con los que hablamos no quieren la opa», asegura el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno.

El primer ejecutivo de Banco Sabadell ha manifestado su convencimiento de que la opa de BBVA no va a salir, en la rueda de prensa celebrada en Madrid por el banco, a media tarde de hoy jueves.

González-Bueno ha comenzado su intervención refiriéndose a la situación en Valencia, indicando que el miércoles desde el consejo se tomó una serie de decisiones como la apertura de una cuenta de donaciones. «Estamos muy pendientes de nuestros clientes, lo que ha pasado es sobrecogedor», ha comentado.

«Los accionistas de toda la vida se pronuncian con pasión, los institucionalistas son más analíticos, siento contradecirme si lo parece, lo que intento decir es que a los accionistas de toda la vida no les gusta, y los institucionales lo que nos dicen es que les falta información«, ha comentado.

En la actualidad, los mayores accionistas de Sabadell son BlackRock, con más de un 6%, y diversos fondos internacionales con menos de un 4% cada uno de ellos, además del inversor mexicano David Martínez Guzmán, con un 3,49%.

«Cuando el día antes te mandan una carta y te dicen que no va a negociar, la opa no es amigable», ha dicho González-Bueno

La opa «no tiene visos de salir, no tiene precio, BBVA ha caído un 17% desde que hicieron la oferta mientras que Caixa y Bankinter han subido un 4%, como nosotros, y los bancos mexicanos han caído más de un 30%», ha dicho el ejecutivo. «No hay precio», ha insistido, «la prima es prácticamente inexistente«.

«BBVA ha dicho que no va a subir la oferta, si lo hiciera, el consejo del Sabadell analizaría con el mejor criterio si es bueno o no para los accionistas, pero las probabilidades de que eso ocurra son bajas, ya nos lo dijo el presidente de BBVA, si vuelve a subir el precio tendría una presión sobre sus acciones», ha señalado.

«Antes decían que haría fusión, ahora que puede que no; decían fase uno seguro seguro, ahora ya no es tan seguro», ha comentado González-Bueno. «Es bueno que se decida cuanto antes con toda la información sobre la mesa, si tu valor se ha reducido en 10.000 millones y estás con una presión por parte del mercado… es lógico que tengas prisa, pero hay que evitar que tenga un impacto dramático en la competencia», ha añadido.

La oferta de BBVA «no es amigable, eso es importante, cuando el día antes te mandan una carta y te dicen que no va a negociar, no es amigable; preparar una opa hostil lleva un tiempo, y eso no le ha gustado a nadie, complica mucho las cosas por ejemplo sobre los números», ha subrayado.

«Hay un clamor por parte de la sociedad, de las pymes, de las comunidades autónomas, de todo el arco político de que esto es malo; si estuviese todavía el Popular o las cajas de ahorro no sería lo mismo, los regates cortos no nos interesan», ha indicado.

Sobre el análisis que la CNMC está haciendo sobre la operación, González-Bueno considera que este pasará a fase dos.

«Creo que la lógica es que esto se estudie en profundidad, los criterios para pasar a fase dos es que sea una operación complicada y esta la es, y luego que haya mucha gente que se quiera personar, y la hay; sinceramente lo lógico es que pase a fase dos», ha opinado.

El conejero delegado del Sabadell ha asegurado que el nivel actual de compromiso de los empleados del Sabadell con la entidad «está en récord histórico, a pesar de la opa, rozando compromisos del 90%, y esto tiene una correlación alta con los clientes, los clientes también están mostrando un alto nivel de compromiso».

«Cuando visitamos nuestras territoriales ahora muchos nos dicen si pueden echar una mano de alguna forma. Evidentemente hay inquietud, tanto por parte de empleados como de clientes, pero se está canalizando en positivo», ha añadido.

«Sobre el impuesto creo que todavía queda tiempo hasta su tramitación y quede finalmente aprobado como ley», ha dicho el ejecutivo en referencia a la posibilidad de que el ‘impuestazo’ a la banca quede permanente. «No hemos hecho cálculos de cómo impactaría en nuestras cuentas», ha asegurado.

Junto a González-Bueno ha participado en la rueda de prensa Leopoldo Alvear, director financiero del grupo, que acaba de fichar por Société Générale, siendo sustituido por Sergio Palavecino. El ejecutivo ha asegurado que su marcha no debería incidir en el transcurso de la opa y que el Sabadell es el banco español con mayor recorrido alcista.

Leopoldo Alvear, en su última rueda de prensa con director financiero del Sabadell, junto al consejero delegado César González-Bueno, hoy en Madrid.

«Leo ha sido un magnífico CFO y un amigo, se ha hecho querer y respetar, un respeto que también tiene Sergio desde hace años, esto es normal en la vida, pasa a una liga superior, no necesariamente a un equipo mejor, es una oferta que no ha podido rechazar», ha dicho González-Bueno. «Han sido cuatro años magníficos, no solo por la evolución del banco, sino por el equipo que he conocido aquí, por su talla profesional y también personal», ha respondido Alvear.

«Como accionista de Sabadell, en el caso de la opa mi decisión será puramente financiera, y cuando veo la operación desde esa óptica, no hay lugar, mi opinión es que la oferta es muy inferior a lo que yo considero que puede valer esta entidad«, ha subrayado Alvear.

Sabadell ha comunicado haber registrado en los primeros nueve meses del año un beneficio récord de 1.295 millones de euros, un 25,9% más que en el mismo periodo del año anterior. En el tercer trimestre el beneficio ha sido de 500 millones.

La entidad afirma que este resultado se basa en el buen comportamiento del margen de intereses, en el incremento de volúmenes, de la inversión en empresas, pymes y particulares, así como la positiva evolución de la calidad de activos.