Iberdrola recorta en 600 millones sus inversiones en España tras las peleas de Galán con el Gobierno

Iberdrola se ha convertido en una empresa de récord en todos los ámbitos. A nivel financiero, dividendo, inversión… pero en este último apartado ha ejecutado un recorte de 603 M€ en España tras varios años de aumento. Desde la compañía no precisan los motivos esta rebaja, aunque las disputas con el actual ejecutivo no ayudan.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, amenazó hace unos meses con recortar las inversiones en España debido al gravamen contra las empresas energéticas. Se generó mucho ruido mediático, y finalmente todo se ha estabilizado. Sin explicación aparente, Iberdrola sí ha decidido recortar en todos sus negocios las inversiones en España.

Así lo ha anunciado este jueves al mercado en el informe financiero de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán. Según consta en el total de inversiones brutas de 2022, la cifra se elevó hasta los 2.781 millones de euros.

A cierre de 2023 el volumen de inversiones cayó hasta 2.178 M€. Una situación que confronta con el crecimiento de un 53% de las inversiones en Reino Unido, y de un 14% en Estados Unidos.

Esta caída de inversiones en España, que superan el 20%, se ha producido en todas las líneas de negocio. En redes se ha pasado de una inversión de 801 M€ a 656 M€; en renovables de 1.470 M€ a 1.230 M€; y en el denominado segmento de clientes se ha pasado de una inversión de 510 M€ a 292 M€.

Galán defiende a Iberdrola

Iberdrola no ha querido explicar en la intervención de su presidente ante los analistas las causas de este recorte de la inversión en España, pero no ayuda la tensa relación que hay con el Gobierno, y el malestar hacia muchas políticas regulatorias.

El presidente de la energética ha expresado este jueves que mantener el gravamen extraordinario del Gobierno sobre las ganancias de las energéticas «no tiene ningún sentido».

Galán considera que esta situación «no tiene comparación con nada de lo que hace el resto del mundo» y que España debería «estar totalmente en línea con el resto de los países europeos y con otras naciones de fuera de la Unión Europea, puesto que queremos hacer este país sea totalmente atractivo».

El presidente de Iberdrola ha querido recordar que este gravamen especial, que nació con la naturaleza de «temporal» para hacer frente a la crisis por la guerra de Ucrania y que el Gobierno del PSOE y Sumar ya anunció su intención de prolongarlo aunque suavizándolo incluyendo en los Presupuestos incentivos a la reinversión, ya está en los tribunales.

Galán también ha sacado a debate el problema con los topes de inversión a las redes. Ha señalado que los activos regulados se mantuvieron constantes en España, en 9.300 millones de euros, afectados por el límite regulatorio a la inversión en redes eléctricas, algo que pidió cambiar ya.

Reprocha que se trata de una ley que tiene una década y que se basa en algo que «no tiene mucho sentido», como es relacionar el PIB con la inversión en redes. «Desde mi punto de vista como ingeniero no tiene ningún sentido, yo no sé qué dicen los economistas, pero el PIB y la red eléctrica no sé cuál es la relación».