Iberia Express cancela 92 vuelos por “temor” al impacto de la huelga de tripulantes, según USO

El sindicato USO ha achacado este viernes la cancelación de 92 vuelos por parte de Iberia Express durante los días de paro convocados por el sindicato al “temor” de la compañía a la convocatoria de huelga.

Según el comunicado, el “amplio respaldo” de los tripulantes de Iberia Express a la convocatoria es lo que ha provocado la cancelación de estos vuelos que “quedaban fuera de los servicios mínimos decretados por el Gobierno”.

Unos 17.000 pasajeros afectados

Entre los vuelos cancelados se encuentran las conexiones de Madrid con Palma de Mallorca, Gran Canaria, Santiago de Compostela, Sevilla, Málaga y Tenerife Norte. Alrededor de unos 17.000 pasajeros se verán afectados por estos vuelos cancelados, según USO.

La delegada de USO en Iberia Express, Estefanía Díaz, ha señalado que, “con estas cancelaciones, Iberia Express no se arriesga a que los aviones no salgan porque las tripulaciones secunden la convocatoria de huelga». Díaz cree que esta decisión deja «bien claro» que Iberia es «consciente del malestar de su plantilla» aunque critica que no acude con propuestas a las reuniones mantenidas esta semana, en las que USO «ha mostrado su disposición desconvocar la huelga».

USO pide subidas salariales teniendo en cuenta el IPC

USO denuncia que la compañía “prefiere dejar en tierra a más de 17.000 pasajeros en plena vuelta de vacaciones” que “llegar a acuerdos con sus trabajadores tras ocho meses de negociación en aspectos esenciales como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2021, y comenzar a dialogar sobre subidas salariales en función de este suelo”.

El sindicato se reunirá este viernes con la compañía en la mesa negociadora del convenio, «esperando llega a acuerdos que posibiliten la desconvocatoria de huelga». USO ha convocado a los tripulantes de cabina de Iberia Express a diez jornadas de huelga que comenzarán el 28 de agosto y se extenderán hasta el 6 de septiembre.