Polémica por el pedido para quitar del mercado este iPhone

El estreno del iPhone 15 de Apple se ha visto empañada por una polémica con uno de sus modelos en Francia. El país vecino ha retirado temporalmente del mercado francés el iPhone 12 después de que la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) detectase que las emisiones de ondas superara el límite legal establecido por la Unión Europea.

La ANFR aseguró que, tras realizar un análisis de 141 iPhone 12, constataron que el índice de absorción específica de energía (DAS en francés) sobrepasaba el límite de normativa europea. Según la UE, un teléfono debe tener como máximo 4W/kg y el análisis realizado por el país vecino arrojó un valor medio de 5,47W/kg.

Retirado del mercado francés

Tras los resultados, las autoridades francesas han retirado del mercado francés la venta de dicho modelo de Apple y han instado a la compañía a poner un remedio para que se adapte a la normativa europea y no suponga un riesgo para la población.

Hasta ahora, la marca de la manzana no se ha pronunciado, pero como ha revelado Reuters, la compañía de Cupertino se ha comprometido a solucionar el problema de exceso de emisión de radiación de los iPhone 12 mediante nueva actualización para los modelos comercializados en Francia para subsanar el problema y cumplir con la normativa del mercado.

La OCU pide medidas para España

Tras la polémica suscitada, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido a las autoridades españolas y europeas que revisen y confirmen las emisiones del terminal y las de los demás móviles que hay actualmente en el mercado.

En detalle, han pedido la retirada del iPhone 12 hasta que se subsane el problema y han exigido a Apple que, de «forma urgente y gratuita», solucione el exceso de emisiones en los móviles que están en uso en España.

Apple lanza un nuevo iPhone en plena polémica por la retirada de uno de sus modelos.

«Es preciso solucionar este problema, pero no hay motivos para una alarma exagerada: los límites establecidos en la Unión Europea son muy rigurosos, 50 veces menores de las cantidades que podrían considerarse sospechosas», ha dicho la OCU a través de un comunicado.

En la UE, pendientes de la problemática

La UE se ha hecho eco de la polémica que ha generado la retirada del iPhone 12 en Francia y está a la espera de la respuesta de los Estados miembros.

«Por el momento los Estados miembros están examinando las restricciones y decidirán si presentan objeciones o no. Y en función de que haya o no objeciones, habrá consecuencias en el mercado interno. Pero por el momento esperamos la reacciones de los Estados miembros, la Comisión no toma medidas de momento, está esperando«, dijo la portavoz comunitaria Sonya Gospodinova.

No obstante, Gospodinova no descartó que la retirada del teléfono pueda producirse en todo el territorio europeo.

Así puedes disminuir la radiación

El tema de la radiación en los aparatos electrónicos siempre ha suscitado polémica. Por ello, desde la OCU han explicado algunos trucos para disminuir absorción de radiaciones: