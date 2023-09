Jazztel prepara una inminente subida de precios: aprovecha su última promoción

Jazztel vuelve a ser noticia por un nuevo cambio en sus tarifas. La compañía continúa en su afán por conquistar a un cada vez mayor número de clientes, con precios y tarifas que se adaptan a todo tipo de necesidades. En estos últimos días está siendo noticia por sus ofertas flash.

Esta oferta termina en unos cuatro días, se trata de la promoción de Fibra 300 MB que actualmente se encuentra a 22,95 euros y su precio aumentará, a partir del jueves, a 28,95 euros. A pesar de este cambio, Jazztel asegura que este precio se mantendrá sin aumentos futuros, ofreciendo así a sus clientes una tarifa estable y competitiva.

Además, para incentivar a nuevos clientes, la compañía incluirá el router en el precio de esta tarifa y cubrirá tanto el envío como la instalación al contratar en línea. Sin embargo, los nuevos usuarios deberán comprometerse a un periodo de permanencia de nueve meses.

La oferta de fibra

El catálogo de Jazztel incluye otras opciones de Fibra, como la tarifa de 600 MB que se mantendrá en 29,95 euros y la Fibra 1 GB por 30,95 euros. En todas las tarifas, las llamadas no están incluidas y se facturan en función del uso.

La tarifa 300 MB y de 600 MB tienen las mismas condiciones con sus respectivos MB de subida y de bajada más el fijo que se deberá abonar en función del uso. Mientras que para aquellos que necesiten de una mayor señal de internet, Jazztel tiene la opción de contratar su Fibra 1 GB.

Jazztel ofrece fibra de óptica simétrica. Foto: Freepik.

El tipo de fibra que emplea la compañía es la simétrica, que ofrece la misma velocidad de subida y de bajada, con lo que se consigue una mayor rapidez en la transmisión de datos si se compara con la fibra óptica tradicional. Mientras que la velocidad de subida es crucial a la hora de cargar datos o subir archivos en la nube, la de bajada es clave para descargar archivos, como documentos o canciones, por ejemplo.

Cuánto es el coste de las llamadas

Como hemos mencionado previamente, ninguna de las tres tarifas incluye ningún pack de llamadas, por lo que los clientes deberán pagar en función del uso de la línea.

Las tarifas de llamadas a fijos tienen un coste de 0,2178 céntimos de establecimiento de llamada y 0,1089 céntimos por minuto, mientras que las llamadas a móviles tienen un coste de 0,2414 céntimos por minuto.

No obstante, en su compromiso por asegurar la mejor experiencia posible a sus usuarios, Jazztel mantiene que, en el caso de no realizar ninguna llamada, una situación cada vez más habitual desde que tenemos líneas ilimitadas en nuestro terminal móvil, sus clientes no deberán abonar ninguna cantidad a la conclusión del periodo de facturación.

Consejos de Jazztel para optimizar tu WiFi

En una declaración adicional, Jazztel proporciona consejos para optimizar la señal de wifi, destacando la importancia de la ubicación del router, la distancia a dispositivos electrónicos y la compatibilidad con la tecnología wifi ac.

También recomienda considerar la actualización a la Fibra de Jazztel para una conexión más rápida y confiable en comparación con el ADSL.