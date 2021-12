La CNMC multa a Telefónica y a Opera con 225.000 euros por retribuir a abonados del 902

Telefónica y la operadora Opera tendrán que pagar en total 225.000 euros por ofrecer a las empresas la contratación de líneas 902 a cambio de una retribución económica, lo que prohíbe expresamente la normativa y que implica una infracción grave. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a estas dos compañías por esta práctica cometida entre enero de 2017 y enero de 2021.

Según ha expresado el organismo regulador este jueves en una nota de prensa, la primera de ellas será sancionada con 160.000 euros, mientras que la segunda tendrá que pagar 65.000 euros. Esto supone, según la CNMC, una infracción grave de la Ley General de telecomunicaciones, puesto que implica el incumplimiento de las condiciones determinantes de las atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos incluidos en los planes de numeración.

La normativa prohíbe la retribución al abonado que contrata el 902

El 902 es un llamado “número inteligente” que permite a las empresas conocer desde qué lugar geográfico se hace la llamada o a qué hora, una información que les permite mejorar sus servicios de atención al cliente. Sin embargo, el precio de las llamadas a un número 902 resulta más elevado para los consumidores que las llamadas a números geográficos.

Trabajadores de Telefónica.

Se trata de un número que no está incluido en las tarifas planas y cuyos precios de las llamadas no están regulados, y esto permite al operador fijar el precio que considera oportuno. Por lo tanto, la normativa no prevé qué servicios se deben prestar a través de esta numeración, pero sí prohíbe expresamente la retribución al abonado que lo contrata.

Es decir, la compañía a la que el usuario llama para recibir una información no puede recibir dinero por la llamada, sino que el usuario llamado tiene que pagar el coste íntegro de la llamada a su compañía telefónica.