Los sindicatos cargan contra Escrivá por el ERE de Vodafone: «Tiene que rectificar para evitar este atraco»

Trabajadores de Vodafone España se han manifestado este martes frente a la sede del Ministerio de Transformación Digital en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) que se saldará con 938 despidos, por el momento. Los sindicatos UGT, CCOO y STC han protestado contra el despido colectivo promovido por Zegona, el fondo de inversión que ha adquirido el negocio en España, y piden al Gobierno que rectifique y presione a la compañía para evitar el recorte de plantilla.

«Es una situación absolutamente insoportable. El Gobierno tiene la obligación de regular el sector, no puede ser que todos los días aparezcan procesos de fusión y de especulación«, ha señalado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. En este sentido, ha cargado contra el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, por permitir la operación de venta sin asegurar el mantenimiento del empleo en la plantilla.

«El ministro Escrivá se ha equivocado. Tiene que rectificar y presionar a Vodafone para que no se lleve adelante este atraco. Se sabía lo que iba a pasar, vienen de fuera y con 300 millones se quedan con la compañía, lo demás son créditos que tienen que pagar y, en consecuencia, ahora estamos así por la falta de previsión del Gobierno al autorizar la operación», ha denunciado Álvarez.

Por su parte, desde CCOO, su homólogo Unai Sordo ha criticado la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de abordar el ERE en la teleco que dirige José Miguel García. «No puede ser que a los responsables institucionales se les llene la boca con la potencialidad de la transición digital para España y, en un sector tan importante como el de las telecomunicaciones, se deje operar a los fondos de inversión con esta falta de responsabilidad social», ha destacado.

Denuncian la ruptura del diálogo social en la venta de Vodafone

«No sé trata de que venga para tomar medidas que reestructuren la empresa y la doten de viabilidad a largo plazo. Son prácticas que tienen que ver con la retribución inmediata de los accionistas, de conseguir beneficios para saldar la deuda con la que han entrado en el capital», ha añadido Sordo. Por otro lado, tanto desde UGT como desde CCOO han denunciado la ruptura del diálogo social por parte del Gobierno con los sindicatos.

«Se tiene que acabar está política de no contar con las organizaciones sindicales. El Gobierno ha autorizado una operación en la que no ha contado con los sindicatos y eso es romper el diálogo social», ha asegurado Pepe Álvarez. Álvarez subrayado en que hasta ahora la compañía no ha ofrecido «negociación seria», por lo que ha demandado al Ejecutivo que la presione, para que «en la medida que sea posible, se haga reversible este expediente, que no tiene absolutamente ningún sentido».

Por su parte, Sordo ha destacado que «vamos a tener una reunión el jueves con el Ministerio de Trabajo, se va a mantener la movilización y vamos a ver si somos capaces de cambiar las condiciones y la voluntad de la empresa de despedir prácticamente a mil personas en unas condiciones que no se pueden asumir, ya que pasan por encima de los derechos de la dignidad de la plantilla».

Los sindicatos continuarán con los paros en los centros de trabajo de todo el país mañana y el jueves protestarán frente al Ministerio de Trabajo. El mismo día, se reunirá la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo. Vodafone ha rebajado la afectación del ERE a 938 personas, de las casi 1.200 que propuso en un principio y ha mejorado las indemnizaciones a 30 días por año trabajado, frente a los anteriores 27, con un máximo de 20 mensualidades, a diferencia de las 18 que ofrecía antes.

Para la representación de los trabajadores la propuesta de salidas sigue siendo muy elevada. También ven insuficiente las indemnizaciones, siendo la propuesta sindical de 60 días por año trabajado y con un máximo de 50 mensualidades. Asimismo, piden a la compañía una garantía de empleo hasta el 31 de diciembre de 2026. Las posiciones siguen aún muy alejadas, a poco más de una semana de que acabe el plazo de negociación para cerrar el ERE.