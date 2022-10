Nueva comisión del banco Sabadell

La ya extinta Bankia, fusionada con CaixaBank en marzo de 2021, tenía varios acuerdos firmados con otras entidades para que los clientes de las compañías firmantes pudieran sacar dinero sin comisiones de sus cajeros.

Tras la fusión, los acuerdos se mantuvieron por un tiempo limitado a través de un acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por lo que, hasta ahora, los clientes procedentes de Bankia, Sabadell, Euro6000 e ING, se estaban beneficiando de sacar dinero sin comisiones en todos estos cajeros.

Sin embargo, el acuerdo con Sabadell y Euro6000 finalizó el 16 de octubre, a los 18 meses de la fusión de Bankia y CaixaBank, por lo que los clientes de CaixaBank empezarán a pagar comisiones si sacan dinero en dichos cajeros y viceversa. El acuerdo con ING estará vigente unos meses más, hasta el 31 de enero de 2023.

Cambios en la numeración de las cuentas corrientes

Otros cambios que se produjeron a raíz de la fusión fue la migración de la plataforma operativa de la entidad y cambio en la numeración de sus cuentas corrientes y libretas de ahorro. No obstante, estos cambios no afectaron a los recibos domiciliados ni a las transferencias ni abonos recibidos, por lo que los clientes no han tenido que realizar gestiones para adaptarse a la nueva entidad. Además, se han mantenido las condiciones de los créditos e hipotecas contratados con Bankia.

Por lo que se refiere a las tarjetas de Bankia, los clientes pudieron usarlas hasta que recibieron las tarjetas de Caixabank y las activaron, tras la integración de los sistemas informáticos. A partir de este mismo momento, todos los clientes de las dos entidades financieras pudieron efectuar reintegros a débito con sus tarjetas sin comisión en los 14.000 cajeros de la red conjunta en España que suman entre ambas entidades.