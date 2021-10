Sabadell cierra la puerta a vender TSB “en este momento”

Banc Sabadell reforzó el pasado fin de semana la afirmación “TSB no está en venta” al rechazar una oferta de Co-operative Bank, que habría ofrecido 1.200 millones de euros, mucho más de lo que la entidad habría aceptado menos de un año. Pero hasta este jueves, nadie del banco catalán había hablado.

Lo ha hecho al fin César González-Bueno en la presentación de los resultados del tercer trimestre, por primera vez, desde Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde el consejero delegado de Sabadell tiene su principal despacho, para verbalizarlo, con un matiz: no está a la venta, ni siquiera es una cuestión de dinero, ahora.

“El consejo de administración se ha impuesto no estudiar ni iniciar ninguna operación corporativa en este momento”, ha repetido hasta en cuatro ocasiones, independientemente de la formulación de la pregunta. “Es una afirmación importante”, ha subrayado para poner en valor la decisión que ha tomado Sabadell.

González-Bueno ha explicado que la oferta “no solicitada” fue enviada por Co-operative Bank por escrito y respondida de la misma forma por el consejo, algo que es imperativo, explicando que no iban a negociar. No ha respondido si la cantidad ofrecida eran 1.200 millones ni si Sabadell ha recibido más ofertas por TSB.

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno.

Tampoco ha ido más allá al respecto de qué precio aceptarían, pues parece ser que no se trata de una cuestión de dinero sino, como mucho, de tiempo. Pero no ha desarrollado ese factor, hasta donde llega “este momento” en el que no escucharán ofertas y cuando volverán a hacerlo. “No me ha dicho el consejo hasta donde llega el mandato”, zanjó.

TSB, de lastre a impulsar los resultados de Sabadell

El consejero delegado de Sabadell ya dijo hace unos meses que TSB ya no estaba en venta, después de que, tras romper las negociaciones de fusión con BBVA, sí se buscara un posible comprador. El banco estaba dispuesto a aceptar ofertas por debajo de los 1.000 millones.

Pero como dijo González-Bueno, no parecía lógico venderlo ahora que, tras años de pérdidas por la calamitosa integración tecnológica, empezaba a dar beneficios. Este mismo jueves, la entidad ha podido sacar pecho de la mejora de TSB. Entre enero y septiembre, aportó 82 millones de beneficios a Sabadell, el 22% del total. Hace un año acumulaba pérdidas de 155 millones.

El banco de origen catalán con sede en Alicante ganó 370 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 82,4% más que en el mismo trimestre de 2020 gracias a la mejora de los ingresos por intereses y la reducción de gastos por las políticas de eficiencias emprendidas, como los 130 millones de ahorro que supone el ERE.

Sabadell, fuera del mercado, también de compras

Tampoco se plantea crecer con operaciones corporativas: “El mandato que tenemos es desarrollar nuestra actividad en solitario, en el perímetro que tenemos marcado y hacerlo bien. Sacar adelante el banco, mejorar rentabilidad y la satisfacción de los clientes. A eso es a lo que estamos dedicados en el día a día”, ha defendido.

Además, el primer directivo de Sabadell ha añadido que “el tamaño del banco en España es muy bueno, porque tenemos eficiencia y aunque tenemos cuotas importantes en algunos segmentos, nos permite tener capacidad de crecimiento”. Tampoco tienen previsto salir de España con modelos de banca digital, como ha hecho BBVA.