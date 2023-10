Santander aguanta el pulso a la competencia y alarga el plazo del depósito que paga más de un 3% hasta el mes que viene 

Banco Santander no quita el pie del acelerador y se mantiene como una de las alternativas para los clientes que quieren sacar partido a sus ahorros. El banco santanderino lo hace a través de Openbank, la firma digital de la compañía liderada por Ana Botín, que, desde hace tiempo, es una de las opciones más atractivas de cara a los ahorradores, sobre todo para aquellos que quieren depositar su dinero en una de las grandes entidades españolas.

Y es que, el depósito a seis meses que remunera hasta un 3,07% TAE se ha convertido en uno de los productos estrella de la compañía española. Desde el pasado 20 de julio, fecha en la que la firma digital lanzó al mercado este depósito, Openbank no ha dejado de mejorar, o ampliar, la oferta a sabiendas de que la demanda actual por este tipo de productos es elevada. Además de que los expertos prevén que la gran banca se meta de lleno en la denominada ‘guerra por los ahorros’ más pronto que tarde, por lo que hacer pie en este mercado resulta clave.

La entidad hermana de Santander amplía su oferta

Es por ello por lo que la compañía cántabra ha decido prorrogar de nuevo el plazo del depósito a seis meses. ECONOMÍA DIGITA informó a principios del pasado mes de que Openbank había extendido el plazo desde el 4 de septiembre (vencimiento inicial) hasta el 9 de octubre. Ahora, la compañía hermana de Santander ha decidido extender el plazo hasta el próximo 1 de noviembre.

La firma digital ha llevado a cabo este movimiento en los últimos días y, preguntados por este diario, justifican la ampliación debido a la buena acogida que está teniendo entre los clientes. Cabe destacar que el mercado de los depósitos es uno de los más candentes del ejercicio. Las progresivas subidas de tipos de interés llevadas a cabo por el Banco Central Europeo han hecho que los clientes pongan su mirada en todos los productos vinculados al pasivo, y los depósitos son uno de los más recurrentes.

Ante la elevada demanda, varias firmas bancarias han decidido lanzar nuevos productos o, como Openbank, mantener y mejorar la oferta ya desplegada. Hasta hace poco, este producto de la compañía digital de Santander era el único que representaba a la gran banca en el mercado de los depósitos.

La gran banca comienza a poner pie en la carrera por los ahorros

Pese a que la gran banca ha empezado a dar pequeños pasos en el lanzamiento y mejora de productos vinculados al ahorro, todavía son pocas las entidades que han puesto pie en la carrera por los ahorros.

En el último mes, Caixabank, con su depósito a doce meses que paga un 2%, Kutxabank, con depósito para clientes vinculados que remunera un 35, Bankinter, que desplegó, a través de EVO Banco, un nuevo depósito que paga un 2,85% o ING, que ha desplegado distintos productos en los últimos días, son los que han irrumpido en este mercado a sabiendas de la importancia que tendrá el negocio del pasivo en los próximos meses.

Otras compañías del sector como BBVA, Unicaja o Banco Sabadell no han desplegado ofertas de depósitos, aunque algunas, como la firma catalana, dispone de otros productos vinculados al ahorro, como cuentas remuneradas.

Sea como fuere, Openbank no se desmarca y mantiene su apuesta por el pasivo a través del depósito a seis meses que paga un 3,07%, una de las rentabilidades más atractivas del sector. Poco a poco, el abanico de posibilidades de productos de ahorro de grandes bancos comienza a ser más amplio para la clientela, un hecho que, hasta hace no mucho, no se veía.