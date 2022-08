Volkswagen Navarra para la producción el 2 de septiembre por falta de piezas

La planta de Volkswagen Navarra cerrará el próximo 2 de septiembre por la falta de piezas para producir los coches, un cierre que se considerará como un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según ha indicado el sindicato UGT en la factoría. Sin embargo, se trabajará en los tres turnos durante los otros cuatro días de la semana.

Después de celebrar la reunión de seguimiento de piezas, la dirección de la fábrica ha informado de que la situación al respecto «lejos de haber mejorado en este periodo vacacional, sigue muy inestable», según ha relatado la organización sindical.

La dirección de la planta también ha indicado que se están produciendo coches incompletos por la falta de sistemas MIB y ha precisado que estos vehículos, que ya suman más de 9.000, se están derivando, además de por la fábrica navarra, a las campas de Santander e Irañeta.

Se ha detallado que, a la falta de MIB, que no está impidiendo de momento fabricar, se le suma la falta de columnas de dirección y cajas de cambio automáticas, lo que provoca que el próximo viernes 2 de septiembre no haya producción, «ya que sin alguna de estas piezas no se puede producir el coche incompleto».

Paros en la producción

La planta navarra ya cerró el pasado 20 de junio por el mismo motivo, la falta de piezas. «La situación de piezas sigue mal y aunque tendríamos columnas de dirección para los cinco días, solo hay MIB para dos días y centralitas para cuatro», apuntó la dirección de la fábrica en ese momento.

A pesar de que ese día no hubo producción, el 21 y el 22 junio ya se pudo producir con normalidad y el 23 y 24 fue posible fabricar coches incompletos, sin el sistema MIB, que se recuperaron posteriormente.

Unos días antes, el 13 de junio, la factoría dejó de producir por la falta de columnas de dirección y, del 25 al 30 de mayo por la escasez de materiales semiconductores.