30 de noviembre de 2020 (18:06 CET)

Kutxabank ha sufrido una caída en su sistema informático este lunes desde primera hora de la mañana. Tras varias horas, los problemas en todas sus plataformas digitales persisten y los clientes no pueden realizar operaciones con normalidad.

Así, ni la web del banco vasco ni la aplicación de los dispositivos móviles están operativas. De hecho, el fallo se produce el último día del mes, una fecha en el que el trasiego de los clientes en su perfil online es notable puesto que deben validar próximos pagos o realizar alguna transferencia.

De momento, la única respuesta que ha dado el banco es un mensaje a través de redes sociales. “Hemos registrado una incidencia en la Banca online y móvil, y estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible. Disculpa las molestias”, se limitan a transmitir desde la cuenta oficial de Twitter.

Pago con tarjeta

El problema se ha extendido también al pago con tarjeta de crédito y débito o a las tarjetas asociadas con el teléfono móvil. Los clientes del banco no han podido realizar pagos a través del dinero de plástico. No obstante, este problema no ha afectado a todos los usuarios, tal y como ha podido confirmar este medio.

Kaixo Kepa, hemos registrado una incidencia en la Banca online y móvil, y estamos trabajando para solucionarla lo antes posible. Disculpa las molestias. Saludos^KB — Kutxabank (@Kutxabank) November 30, 2020

Los problemas también se han extendido al mundo de las finanzas pues aquellos clientes que operan a través de la plataforma de compra y venta de acciones que brinda Kutxabank no han podido efectuar transacciones.

Este medio se ha puesto en contacto con el banco si bien no ha podido confirmar aún el motivo por el que se están produciendo estos fallos.

Plan de digitalización

Kutxabank, como el resto de la banca, apuesta firmemente en su estrategia online y potenciar su aplicación y su área de servicio online en detrimento de las sucursales.

Cabe recordar que la entidad financiera ha iniciado un proceso de cierre de sucursales y oficinas. Este proceso lo ha llevado a varias localidades importantes como Vitoria-Gasteiz y San Sebastián.