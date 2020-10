01 de octubre de 2020 (04:55 CET)

Primeros roces entre empleados y oficinas de Bankia y Caixabank. La sección sindical de UGT en el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri ha denunciado ante la dirección de la entidad casos de competencia desleal por parte de oficinas vecinas de la entidad catalana en al menos tres comunidades autónomas: Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia.

Fuentes sindicales explicaron a Economía Digital que han detectado prácticas comerciales que no consideran pertinentes cuando Caixabank y Bankia están inmersas en un proceso de fusión. En concreto, algunos empleados habrían presionado a clientes compartidos, es decir, con cuentas o productos en ambas entidades, para que pasaran toda su actividad a la oficina del banco absorbente, Caixabank.

Según la denuncia de UGT, usarían argumentos de este estilo: “Como ya sabes hemos comprado Bankia, vente con nosotros y así unificamos todas tus posiciones, seguramente la sucursal de Bankia se cerrará”. El sindicato admite que puede tratarse de casos aislados, aunque los han detectado ya en las dos regiones con más presencia del banco madrileño, y temen que derive en tiranteces entre las plantillas.

Las mismas fuentes atribuyen estas prácticas a una “creatividad comercial” provocada por la “presión de los objetivos” pero no ven una acción premeditada ni del banco ni de sus direcciones territoriales. El fin de dicha actividad de competencia sería captar fondos de inversión, seguros y planes de pensiones depositados en Bankia, productos que suelen ir asociados a la retribución variable de los empleados.

Las consecuencias del ‘robo’ de clientes entre Caixabank y Bankia

Este robo de clientes puede tener consecuencias negativas en la plantilla del banco fruto de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y BMN, entre otras cajas. Perderían la retribución variable e impactaría negativamente en la carrera profesional y los ascensos. Pero además, cuando culmine la fusión y se haga el ERE, podría repercutir negativamente en los empleados de Bankia que hayan perdido clientes si se tiene en cuenta el variable en el cálculo de la indemnización.

Es por todo ello que la UGT ha trasladado estas quejas a la dirección de Bankia, para que actúe y neutralice estas acciones. Lo que propone es que no compute la captación de productos y clientes de uno de los bancos procedentes de la otra entidad en los objetivos variables de su plantilla, lo que desincentivaría estas prácticas.

Fuentes de Caixabank aseguran no tener conocimiento de las acciones que se denuncian, por lo que prefieren no hacer comentarios. Sí consideran normal la competencia entre entidades, como dijeron Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco catalán, en la presentación de la fusión el 18 de septiembre. Hasta que la fusión sea un hecho, competirán, aunque de forma legítima, no con prácticas como las expuestas.

La fusión, pendiente de las juntas de Caixabank y Bankia

La fusión por absorción de Bankia por parte de Caixabank está más que encarrilada pero falta lo más importante. La han aprobado ambos consejos de administración, después de que Isidro Fainé, presidente de La Caixa, lo atara con la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, y la han presentado en sociedad. Pero queda que le den el visto bueno los accionistas, en sendas juntas que se celebrarán a mediados de noviembre, y que se acoplen ambas entidades, plantillas y culturas.

Hasta que no lo aprueben las juntas extraordinarias de accionistas, los bancos no empezarán a hablar con los representantes de sus plantillas acerca de los recortes que se esperan. Caixabank y Bankia sumarán en 2021, cuando se harán los recortes, unos 7.500 empleados prejubilables, si bien la cifra del ERE todavía no se conocen.