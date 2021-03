Batacazo en bolsa de Novavax, la vacuna de Zendal, a pesar de las previsiones millonarias

El del martes no fue un buen día para Novavax en bolsa, si bien sus expectativas de ingresos siguen disparadas. La farmacéutica americana, que tiene un acuerdo con la compañía gallega Zendal para que produzca su vacuna contra el coronavirus para la UE, presentó sus resultados anuales el lunes, con el mercado cerrado. Las pérdidas se elevaron hasta los 418 millones de dólares, algo que se entiende, en parte, debido a las millonarias inversiones acometidas en investigación. Sus ingresos, no obstante, crecieron significativamente, hasta los 476 millones de dólares. No obstante, la cuenta de resultados, en el caso de la biotecnológica, no era tan importante como sus previsiones con la vacuna contra el Covid-19.

Con todo, la compañía, que cotiza en el Nasdaq, vio este martes como el precio de su acción caía un 14,27%, hasta situarse en los 205,99 dólares. En lo que va de año llegó a rozar los 320 dólares por título. No obstante, incluso con el batacazo de este martes, la revalorización de la firma de Maryland en menos de un año es espectacular. El 16 de marzo de 2020, cuando los confinamientos duros arrancaron en medio mundo, la acción se intercambiaba a 6,91 dólares.

Caída en bolsa, pero altas expectativas

Al margen de la caída de este martes, que algunos analistas americanos relacionaban con el hecho de que no hubiera aportado una fecha exacta sobre cuándo solicitará una autorización de uso de emergencia de la vacuna en Estados Unidos (sería en torno a mayo, pero existe la duda de si el regulador americano le permitirá considerar los resultados del ensayo británico), las previsiones para este ejercicio son alentadoras. De hecho, el mercado ha ampliado sus expectativas tras la presentación de resultados y prevé que podría cerrar el año con unos beneficios por encima de los 2.000 millones de dólares.

En la conferencia a inversores, el CEO de la farmacéutica, Stand Erck, insistió en el salto cualitativo dado por la empresa en tan solo 12 meses. “El año pasado ha sido un torbellino. Hemos cambiado la empresa de una forma que, normalmente, llevaría años, mientras que muchas empresas del mundo se han ralentizado”, explicó.

“Ingresos millonarios en los próximos 12 meses”

Muestra clara de la aceleración de la firma es que, según destacó su primer directivo, comenzaron el año con 150 empleados en todo el mundo “y ahora tenemos aproximadamente 800 empleados y, probablemente, superemos los 1.000 en algún momento de este verano”.

“A principios del pasado año teníamos 80 millones en efectivo y el horizonte operativo financiero de solo seis meses. En contraste, terminamos el año con más de 800 millones de dólares y continuamos fortaleciendo nuestra solidez financiera”, subrayó.

“Ahora, hemos obtenido más de 2.000 millones de nuestros socios, incluidos los gobiernos de Estados Unidos y CEPI (Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias) y The Bill&Melinda Gates Foundation y hemos adquirido compromisos con nuestra vacuna, lo que representa el potencial de varios miles de millones de dólares en ingresos en los próximos 12 meses”, destacó.

La compañía manifestó que se encuentra en conversaciones con distintos reguladores farmacéuticos, unos diálogos que continuarán «a medida que complete los ensayos clínicos en fase 3 en Reino Unido y Estados Unidos».

A Europa, en abril

Sobre su expansión a lo largo del año en el que irrumpió la pandemia, los directivos de la compañía destacaron la construcción de “una impresionante infraestructura de cadena de suministro global, que incluye tanto instalaciones propias como asociadas”. “Esta red se centra en nuestras propias instalaciones en la República Checa y Suecia, asociaciones con organizaciones de fabricación por contrato en los EEUU, Canadá, Reino Unido y España [con Zendal] y acuerdos de licencia en India, Corea del Sur y Japón”, señalaron.

Novavax ya dispone de datos sobre la tercera fase del ensayo de la vacuna en Reino Unido, que sugieren que esta tiene una eficacia media del 89,3%. Se espera, además, que la Unión Europa cierre un acuerdo de suministro con la compañía americana en breve. Las previsiones pasan porque el antídoto de Novavax reciba el visto bueno de Europa a partir de abril. Con esta agenda encima de la mesa, habrá que ver si el batacazo de este martes se queda o no solo en un traspiés.