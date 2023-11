Galicia, a la cola de España en la compra de vivienda por extranjeros

La demanda extranjera de vivienda en España ha marcado un nuevo hito hasta acaparar el 21% del total de operaciones en la primera mitad del año, según la información que procesa el Colegio de Registradores, consolidándose como un pilar esencial de la actividad en el territorio nacional. Sin embargo, no todas las comunidades presentan el mismo atractivo para los inversores foráneos. Galicia se sitúa entre las comunidades –junto a Castilla y León y Extremadura– menos demandadas donde este tipo de compras no alcanzaron ni el 2%.

Las zonas preferidas por los extranjeros depende de la nacionalidad. Así, por ejemplo, británicos, los más destacados en España, se decantan por Andalucía, Comunidad Valenciana y, en menor medida, Murcia, según los registradores. Los alemanes, por su parte, prefieren Cataluña, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía. Los franceses se dirigen, principalmente, hacia Cataluña, y tras ella a la Comunidad Valenciana y Andalucía. Los marroquíes tienen a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía entre sus primeras opciones, mientras que los italianos optan por Cataluña y Comunidad Valenciana, y los belgas eligen fundamentalmente esta última y tras ella Andalucía.

Las comunidades autónomas con un mayor peso de compra por parte de extranjeros en el tercer trimestre fueron Baleares (31,7 %), Comunidad Valenciana (29,4 %), Canarias (28,2 %), Murcia (24,8 %), Cataluña (16,3 %) y Andalucía (16 %), de acuerdo con la información que manejan los registradores. A nivel provincial los mayores porcentajes se dieron en Alicante (43,7 %), Santa Cruz de Tenerife (36,6 %), Málaga (35,3 %), Baleares (31,7 %), Gerona (30,8 %), Murcia (24,8 %) y Las Palmas (20,8 %).

Los suecos pagan más

El precio medio pagado por el conjunto de extranjeros se situó en el semestre en 2.094 euros/m2, un 1,3 % más que un año antes.

Los mayores precios medios por metro cuadrado fueron abonados por suecos (3.036 euros/m2); daneses (2.930 euros/m2); estadounidenses (2.921 euros/m2); suizos (2.812 euros/m2); alemanes (2.724 euros/m2) y noruegos (2.584 euros/m2).

También superaron el precio medio pagado por el conjunto de extranjeros los compradores de Rusia, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica e Irlanda. Los menores precios fueron pagados por marroquíes (689 euros/m2);, rumanos (1.086 euros/m2) y ecuatorianos (1.335 euros/m2).

Aumenta el peso de la inversión extranjera

Aunque el número de compraventas de extranjeros se redujo un 7,5 % en el semestre hasta las 67.983 operaciones, esta caída ha sido más notable en el caso de españoles en un contexto marcado por las sucesivas subidas de los tipos de interés que han provocado un encarecimiento de la financiación. En consecuencia, el peso de los extranjeros no solo no se ha visto resentido, si no que ha aumentado.

Además del récord que constatan los notarios en su peso dentro del mercado de compraventas en la primera mitad del año, los registradores indican que, basándose en los datos que manejan, en el tercer trimestre la compra de vivienda por parte de extranjeros representó el 15,4 % de las operaciones, su segundo mejor trimestre desde que hay registros, al calor de los meses con más afluencia turística.

Y es que, de acuerdo a la información que procesa el Colegio de Registradores, la compra de vivienda en España por parte de extranjeros no alcanzaba un porcentaje tan alto en un trimestre desde 2022, cuando entre julio y septiembre rozó el 16 % (15,92 %).