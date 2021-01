¿Se aplana la curva? El Covid crece la mitad que hace una semana en vísperas de las restricciones

Galicia estrena este miércoles la nueva batería de restricciones para hacer frente a la tercera ola del coronavirus. La Xunta ha decidido endurecer las limitaciones ante la escalada de casos activos en la comunidad (que ya superan los 20.000), que sin embargo, ha pisado el freno en los últimos días.

Y es que, según se desprende de los últimos datos de la Consellería de Sanidade, Galicia ha pasado de los 19.768 casos activos que se registraban este lunes hasta los 20.481 de este martes, lo que supone un aumento diario del 3,6% que es prácticamente la mitad que el 6,3% registrado el martes de la semana pasada.

Tres días creciendo menos del 5%

De hecho, se trata del tercer día consecutivo en que los casos crecen a ritmos inferiores al 5%, ya que del sábado al domingo repuntaron un 3,9% y del domingo al lunes, un 4,1%, unos porcentajes que, sin embargo, son siempre tomados con cautela antes de extrapolar tendencias ya que los fines de semana suelen detectarse menos positivos que en días entre semana.

Estos aumentos de casos activos contrastan con el 7% que llegaron a repuntar el jueves o el 6,8% que se alcanzó el viernes o el sábado, abriendo la puerta así a un posible aplanamiento de la curva de contagios por Covid-19 en Galicia justo en vísperas de que se activen las nuevas restricciones aprobadas por la Xunta de Galicia tras la última reunión que mantuvo con el comité clínico este lunes.

Entre las medidas de mayor calado se encuentra la prohibición de celebrar reuniones sociales entre no convivientes, el cierre de la hostelería, la limitación de movimientos en el interior de términos municipales, el adelanto del cierre del comercio considerado no esencial a las 18.00 horas de la tarde, así como la clausura de museos, bibliotecas o gimnasios. Las nuevas restricciones estarán en vigor al menos hasta el 17 de febrero y, a partir de entonces, podrían prorrogarse o no en función de la situación epidemiológica de Galicia.