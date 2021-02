Estos son los 75 concellos gallegos libres de Covid-19

Galicia ha asestado un nuevo recorte a la cifra de casos activos. Estos bajan de 7.292 a 6.772 en vísperas de una desescalada que llega tras una mejora de la situación epidemiológica que ha puesto a cero el contador de contagios en una cuarta parte del territorio gallego.

Los últimos datos publicados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) este jueves revelan que un total de 75 concellos gallegos se encuentran libres de casos activos por Covid-19 aunque, no obstante, contarán con el mismo nivel de restricciones que el resto de municipios que formen parte de su área sanitaria.

Ourense acapara más de la mitad

Ourense acapara la mayor parte de estos municipios. Hasta un total de 39 de ellos se integran en la provincia ourensana. Es el caso de A Arnoia, Baños de Molgas, Beariz, Os Blancos, A Bola, Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Chandrexa de Queixas, Entrimo, Esgos, Larouco, Leiro, Lobeira, Manzaneda, Melón, Montederramo, Monterrei, Muíños, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Parada de Sil, Petín, Piñor, Pontedeva, Porqueira, Quintela de Leirado, Ramirás, Rubiá, San Amaro, San Xoán de Río, A Teixeira, A Veiga, Vilamarín, Vilar de Barrio, Vilar de Barrio, Vilardevós y Vilariño de Conso.

Por su parte, con la provincia de Lugo se corresponden otros 28 concellos libres de Covid-19. Se trata de Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Bóveda, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Mondoñedo, Monterroso, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Portomarín, Ribas do Sil, Ribeira de Piquín, Samos, Trabada, Triacastela, O Vicedo, Xermade y Xove.

La proliferación de concellos sin casos confirmados por Covid-19 no llega con tanta intensidad, al menos por el momento, a las dos provincias gallegas más pobladas. En concreto, Pontevedra solo cuenta con tres representantes en este listado (Covelo, Dozón y Mondariz), mientras que A Coruña suma un total de cinco (A Capela, Coirós, Dumbría, Santiso y As Somozas).