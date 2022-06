Inés Rey cree que logrará mayoría absoluta en A Coruña: “Cuando uno sale jugar, sale a ganar”

Inés Rey llegó a la alcaldía de A Coruña hace tres años. La lista más votada fue la del PP de, en aquella altura, Beatriz Mato, pero los apoyos que la Marea y el BNG dieron en el pleno al PSOE garantizaron su ascenso. Ahora, como era previsible, anuncia que repetirá como candidata. Se presentará a las municipales del año que viene con el objetivo de lograr mayoría absoluta. «Cuando uno sale a jugar el partido sale a ganar«, zanja.

En una entrevista concedida a Europa Press, la regidora, en una línea discursiva que guarda semejanzas con la de su homólogo en Vigo, el también socialista Abel Caballero, carga contra la Xunta de Galicia que, a su juicio, ha “ninguneado y despreciado a los coruñeses”, siendo la herculina “la ciudad más importante de Galicia”. “No hemos recibido ni un solo euro de la Xunta en pandemia”, asegura.

«20 millones de euros», dice sobre las concedidas con «recursos propios, sin ayudas de otras administraciones más allá de una de la de la Diputación de A Coruña«. «Incluso en lo que no era competencia municipal», apunta, aludiendo, entre otras, a las desinfecciones en centros escolares.

Acuerdos con la oposición

Rechaza, mientras, que no se estén cumpliendo los acuerdos con la Marea Atlántica con la diligencia que la formación instrumental le ha pedido o que no haya diálogo, algo que reprochan desde el BNG y el PP. Sobre esta crítica, afirma que es «fácilmente desmontable». «De los 178 asuntos que han ido a pleno en tres años, 177 han sido aprobados y, de esos, 58 han sido por unanimidad».

«Si no hubiera diálogo no se conseguiría que se hubiesen aprobado», asegura. «Lamento que la oposición no tenga un modelo de ciudad alternativo y nada que ofrecer a los ciudadanos, los números están ahí, la voluntad de diálogo es clara y manifiesta».

«Llegué -al consistorio– sin tener cargos políticos previos y con la intención de mirar hacia el futuro y no mirando al retrovisor, es decir, perdiendo el tiempo«, responde al ser preguntada si cree que la Marea Atlántica ha facilitado la gobernabilidad al PSOE frente a la política de este último en el anterior mandato con la citada formación.

«Los ciudadanos no reclaman ese tipo de política, quieren que la ciudad avance, recuperar el liderazgo que había perdido en los últimos ocho años, volver a sentir el orgullo coruñés«, señala Rey, para quien eso es algo «recuperado» con el actual gobierno. «Con diálogo, trabajo y sin perder el tiempo en críticas que no aportan nada».

Críticas a la Xunta

Cuestionada por las exigencias de la ciudad al presidente de la Xunta y si le ha pedido una reunión, confirma que, tras el encuentro de Alfonso Rueda con los líderes de la oposición, ya ha solicitado este encuentro. «Toca reunirse», apela.

En cuanto al trato del expresidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, con la urbe coruñesa y el que espera del nuevo titular del Ejecutivo gallego, asegura: «No he visto ningún cambio desde que Rueda ha tomado posesión, apunta a políticas continuistas».

Y es que para Inés Rey, para los populares, A Coruña la ciudad «más importante de Galicia, no cuenta». «Me gustaría que se diera cuenta de la importancia que tiene esta ciudad, no puede ser que la Xunta no invierta un solo euro, que todo lo que diga son promesas». «No sabemos nada de su política de vivienda, industrial, de sanidad o de educación», dice sobre el Ejecutivo gallego.