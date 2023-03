La Deputación de A Coruña invierte en los concellos 548 millones en seis años, más de la mitad en obras

Más de 345 millones de inversión en los concellos –para la financiación de 3.276 obras en la provincia– y 233 millones para políticas sociales y servicios públicos. Es el balance del Plan Único de la Deputación da Coruña (POS+) desde su creación en el año 2017, según los datos presentados este viernes por el presidente, Valentín González Formoso, y el número dos, Xosé Regueira.

«El Plan Único de la Deputación da Coruña es el mayor plan de cooperación municipal de Galicia y uno de los más importantes de España», apuntó Formoso al tiempo que destacó la consolidación de esta herramienta «indispensable» para financiar obras y servicios públicos con el objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía.

Según explicó el presidente, la inversión del Plan Única es «una cifra histórica» y se ha realizado a través de «un sistema de reparto de fondos justo y transparente, que además otorga a los concellos la capacidad de decidir en qué invertir los fondos que les llegan». «Le estamos devolviendo a los municipios la libertad de decidir», dijo el presidente, quien también enfatizó en que el POS+ significa «mayor eficiencia en la operación y mucha mayor inversión».

Formoso apuntó que, cuando llegaron al Gobierno, el presupuesto del Plan de Obras y Servicios era de unos 25 millones al año y que ahora, con el POS+ se sitúa entre los 85 y los 100. «Esto supone que los concellos reciben hasta cuatro veces más fondos de la Deputación para financiar sus obras y servicios», subrayó.

Apoyo a la creación de empleo

El presidente de la institución provincial incidió también en la importancia del Plan para la creación de empleo ya que «por cada millón de euros de inversión en obra pública se crean 18 puestos de trabajo directos». Según estos datos, se habrían creado más de 6.000 empleos en los últimos años en el sector de la construcción . A ellos, según detalló el Formoso, habría que sumar «los 3.000 empleos creados con los PEL, los más de 50 millones invertidos en obras de la red de carreteras o la inversión en el área cultural o social».

González Formoso puso en valor la contribución del Plan al saneamiento de las economías municipales, en especial durante los primeros cuatro años, así como la ayuda que supuso para que las administraciones locales pudiesen sostener servicios públicos básicos como la iluminación pública, la recogida de basuras o distintos servicios sociales.

«El Fondo Social del Plan Único nació con las necesidades de la pandemia y en estos tres años ha permitido financiar con 28 millones de euros políticas sociales en los municipios que benefician a las personas más vulnerables, ayudan a la conciliación o apoyan a familias que más lo necesitan», remarcó Formoso.

Valentín González Formoso y Xosé Regueira. Deputación da Coruña

Las expectativas para el 2023

Por su parte, Xosé Regueira anunció que en el mes de marzo se añadirán 42 millones de euros más al Plan Único 2023, algo que que «lo sitúa en el horizonte de los 90 millones, dejando a la futura corporación muchas facilidades para gestionar una importante cantidad de recursos».

El vicepresidente calificó el plan como un «instrumento de planificación rápido, eficaz y transparente» e hizo hincapié en los más de 3.000 contratos cerrados con cargo a este fondo, lo que supone «muchísimos puestos de trabajo que gracias a la Deputación mantienen las pequeñas y medianas empresas». Regueira subrayó que el 99% de las obras están siendo ejecutadas «por empresas de la provincia».

«Es uno de los más potentes instrumentos de contribución económica no sólo de Galicia sino del Estado, y me gustaría recordar un hecho que no es menor, y es que la Xunta, con un presupuesto de más de 11.400 millones, a través del Plan de Contratación, aporta a los ayuntamientos poco más de 130 millones de euros, mientras que desde la Diputación de A Coruña, con unos míseros 200 millones en el presupuesto, le dimos a los ayuntamientos alrededor de 100 millones de euros, y creo que es algo de lo que estar orgulloso», expuso el vicepresidente.

Nueva página web

Con el POS+ se han llevado a cabo trabajos como la construcción de parques infantiles, obras de humanización de calles y espacios públicos, mejoras en centros educativos y deportivos municipales, creación de jardines y zonas verdes, obras de pavimentación, saneamiento y abastecimiento de agua en zonas rurales o nuevos sistemas de alumbrado público.

La Deputación ha puesto a disposición de la ciudadanía toda la información sobre el Plan Único con una nueva página web que ya está en funcionamiento. En ella podrán encontrar un mapa interactivo para consultar las inversiones realizadas en cada uno de los 93 municipios de la provincia.