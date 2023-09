Santacreu y su equipo de campaña: entre el sectarismo y la torpeza comunicativa

Josep Santacreu, candidato a la presidencia de la Cambra de Comerç, ha cometido algunos errores en los últimos días, justo a las puertas de que se iniciasen las votaciones que concluyen este miércoles, como el furibundo ataque a Turisme de Barcelona por celebrar un acto de aniversario porque su presidente es candidato de la candidatura rival en un epígrafe. Se puede estar de acuerdo con él o no, pero la agresividad de su reacción dejó a muchos empresarios muy sorprendidos. Otro, quizá más de cara solo a los medios y periodistas -y disculpen porque vamos a hablar de nosotros y nuestro gremio-, pero que muestra la torpeza comunicativa del candidato y su equipo de campaña, cuando no sectarismo, fue la entrevista que publicó el viernes ‘El Periódico de Catalunya’. Economía Digital también la pidió, en tres ocasiones, como muchos otros medios, y se nos dijo que no harían porque no harían en ningún medio y si hacían en uno, tenían que hacer en todos. Lo aceptamos; tampoco nos quedaba otro remedio. Al ver la que publicó ‘El Periódico’, pedimos explicaciones, y éstas nos dejaron atónitos: la hicieron porque fue el único medio que les garantizó que no entrevistarían al candidato rival, Toni Fitó. Este medio no entró en el juego, si es que lo hubo, pues entrevistó a Fitó, mucho más disponible para los medios que Santacreu, hace casi dos meses.