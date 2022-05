Pegasus provoca una grieta interna en el PSOE entre Robles y Bolaños

El PSOE no solo está en pleno enfrentamiento con su socio Unidas Podemos, sino que también tiene que hacer frente a grietas internas derivadas del caso Pegasus. La polémica reside en quién tiene la responsabilidad sobre la seguridad de los móviles del presidente del Ejecutivo y los miembros del Gabinete. La ministra de Defensa, Margarita Robles, insinuó este jueves que residía en el titular de Presidencia, Félix Bolaños. Y éste se ha defendido este jueves asegurando que es de todo el equipo de Gobierno.

Si bien ha mostrado su «apoyo y solidaridad» a Robles, Bolaños ha asegurado al ser preguntado por los medios que «la responsabilidad es del Gobierno en su conjunto en que las instituciones democráticas funcionen con todas las garantías y que los españoles tengan claro que el derecho a la privacidad y que el secreto a las comunicaciones se garantizan».

Haciendo alusión al «ciberespionaje» a Robles y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Bolaños ha destacado que el Ejecutivo «trabaja cada día para esclarecer los hechos de los que tuvimos conocimiento durante el fin de semana» y ha avanzado que tomarán «medidas para que no se repita».

También ha remarcado la «total trasparencia» del Ejecutivo, que ha enviado los informes técnicos del Centro Criptológico Nacional a los tribunales, mientras que, ha añadido, otros gobiernos igual hubieran «intentado ocultarlo y destrozar los móviles a martillazos», en referencia al caso Gürtel del PP.

¿Quién es responsable?

Si bien se ha apuntado a la directora del CNI, Paz Esteban, el control de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de los ministros es una responsabilidad de la Secretaria General de Presidencia del Gobierno, y por tanto del Ministerio de la Presidencia que encabeza Bolaños.

Durante la Comisión de Defensa del Congreso, Robles respaldó al CNI y a su directora, de la cual dijo que «ha tenido que aguantar estoicamente» imputaciones «que no se corresponden con la realidad». Y subrayó: «La única verdad que existe en democracia es la verdad judicial y eso para todo, lo demás es llevar a la plaza pública a alguien que no puede defenderse y eso a mí me horroriza y me espanta».

Por contra, Bolaños dejó en el aire la continuidad de Esteban al frente del CNI, puesto que en declaraciones en Cadena Ser remarcó: «Lo importante ahora es conocer la verdad y a partir de ahí sacar conclusiones». En este sentido, señaló que en primer lugar el Gobierno debe saber si «podría haber hecho más» para evitar el espionaje.

Al ser preguntado por si había que reformar los procedimientos, respondió que se trata de «decisiones posteriores a conocer exactamente qué ha ocurrido». «Y en esa fase estamos», aseveró.

Comparecencia de Bolaños

Después de que haya salido a la luz que el CNI ha espiado con aval judicial al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a casi una veintena de políticos independentistas, Bolaños comparecerá en el Congreso de los Diputados la próxima semana.

La comparecencia tendrá lugar el miércoles a las 16.30 horas en la Comisión Constitucional del Congreso para explicar, entre otros asuntos, la reunión que mantuvo con el Gobierno de la Generalitat a raíz de conocerse el espionaje a políticos independentistas a través del sistema Pegasus y en medio de la polémica sobre las escuchas al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa.