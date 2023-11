Terror en una residencia del grupo Orpea en Madrid: «La ahorcó con un cable, le rompió un brazo y la dio por muerta»

El pasado día 28 de octubre, a las seis de la mañana, un residente golpeó prácticamente hasta la muerte a otra anciana, en la residencia del Loreto, situada en la Avenida Reina Victoria, en Madrid, del grupo Orpea.

Los familiares han presentado una denuncia en comisaría y el hospital que atendió a la mujer, el Hospital Clínico San Carlos, siguiendo el protocolo en este tipo de casos, ha informado a Fiscalía.

De acuerdo a la denuncia presentada, un residente que tan solo llevaba dos días ingresado, se introdujo en la habitación de la mujer, de 89 años, en la madrugada de ese día, cogió un cojín y trató de asfixiarla. La mujer consiguió avisar a través del pulsador y pudo gritar, pero el hombre arrancó el cable y se lo colocó en el cuello tratando de ahorcarla.

Imagen de la mujer agredida.

Después, la golpeó en la cara, le cogió el brazo y lo retorció contra el quitamiedos de la cama. Tras ello, el hombre abandonó la habitación, sin pronunciar una palabra.

Según la denuncia, pasó un tiempo relativamente largo hasta que llegó un auxiliar a la habitación. «Me han querido matar», llegó a decir la mujer agredida, antes de ser conducida al hospital.

Fuentes cercanas a los familiares de la anciana agredida lamentan que desde la residencia no se les haya prestado una mayor atención, y no se explican como una persona con un comportamiento tan violento no hay estado más controlada. También se preguntan si el número de personas trabajando a esas horas en la residencia es el necesario y está cualificado.

Las mismas fuentes advierten que la residencia solo les ha informado que el presunto agresor ha sido trasladado a otro centro, sin más datos. «La ahorcó con un cable, le rompió un brazo y la dio por muerta… Y ahora este hombre no sabemos donde está», comentan.

Cable con el que presuntamente fue ahorcada la mujer agredida.

La compañía, a través de un portavoz, indicó a este diario el viernes a última hora de la tarde que había «seguido el protocolo establecido». Los precios de la residencia del Loreto de Madrid, la antigua clínica donde nació el rey Felipe VI, están en el entorno de los 3.500 euros el mes.

Orpea, líder en Europa

Orpea Ibérica, la filial española del grupo francés Orpea, líder en Europa en el sector de residencias de tercera edad, cerró el pasado año con una cifra de negocios de 180 millones de euros, un 21,6% más que un año antes, y perdió siete millones de euros (13,7 millones perdidos en 2021).

La empresa, según sus cuentas individuales del pasado ejercicio, consultadas por este diario, terminó 2022 con un patrimonio valorado en 146 millones. Orpea Ibérica gestiona directamente o a través de filiales 55 centros -22 en Madrid- con 7.624 plazas residencias.

En 2021 recibió un préstamo ICO de 50 millones de euros, en el programa de ayudas públicas a empresas golpeadas por el Covid. Ese mismo año formalizó préstamos en total por importe total de 200 millones de euros con entidades de crédito; en marzo de 2002 canceló anticipadamente uno de los préstamos por importe de 150 millones.

El grupo Orpea cuenta con un millar de residencias en 21 países; en 2022 alcanzó una cifra de ingresos de 4.681 millones de euros. Orpea Ibérica mantiene una deuda con la matriz de 82 millones.