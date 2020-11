El Área Metropolitana de Barcelona: el balneario de los partidos políticos

15 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que preside Ada Colau se asemeja a un gran balneario de políticos. De este organismo supramunicipal cobran generosos sueldos decenas de cargos orgánicos de partidos y algunas de sus viejas glorias.

Aunque los socialistas son los que acaparan un mayor número de cargos eventuales, entre directivos y asesores, todos designados a dedo, los nombres más conocidos están en la órbita de los comuns, el partido de Colau.

A propuesta de la presidenta, en la cúpula del organismo metropolitano destacan dos históricos de la vieja ICV como son Salvador Milà, exconsejero del primer gobierno tripartito de la Generalitat, que ejerce de director del área de presidencia; e Imma Mayol, ex teniente de alcalde de Barcelona, que es la directora de ecología.

Ambos tienen una asignación superior a los 108.000 euros brutos anuales, que supera ampliamente la del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez o las de cualquiera de sus vicepresidentes o ministros. No se sabe si entregan parte de su retribución a causas sociales como hace el resto de los comuns. Por cierto, Mayol todavía arrastra problemas judiciales de su anterior cargo como gerente de Emaya, la compañía municipal de agua de Palma de Mallorca.

También hay cargos con pasado republicano como Oriol Illa, director del área internacional y de cooperación del AMB, que fue jefe de gabinete del teniente de alcalde barcelonés Jordi Portabella y de Josep Lluís Carod-Rovira en su etapa de vicepresidente de la Generalitat durante el segundo tripartito.

La directora de la agencia de transparencia del organismo metropolitano es la abogada Gemma Calvet, exdiputada de ERC, aunque estaba adscrita como independiente. Curiosamente, la CUP la propuso como Síndica de Greuges (defensora del pueblo). No llegó a directora de transparencia a propuesta de ERC sino por decisión de Colau. Su sueldo y el de Oriol Illa alcanza los 82.919 euros brutos anuales.

Un portal de transparencia con lagunas

Del portal de transparencia del AMB no puede decirse que sea precisamente transparente. No está actualizado y le faltan datos, especialmente sobre contratación. Ni siquiera han colgado la lista de cargos de confianza como hace el resto de administraciones públicas catalanas. Para dar con sus nombres no hay más remedio que bucear en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

El 1 de agosto de 2019, primer día de vacaciones para muchos ciudadanos, fue el primer día en nomina del AMB para 42 asesores nombrados por el actual gobierno metropolitano y por los grupos políticos que forman parte del consejo (plenario).

Los comuns han realizado un baile de nombramientos y ceses con sus asesores metropolitanos. El más polémico fue el de Alicia Ramos, cesada como asesora del área de ecología del AMB a efectos de 16 de septiembre pasado para ser nombrada asesora de la cuarta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez. Fuentes municipales indican que Ramos es la pareja de la también concejal barcelonesa Lucía Martín. Ciudadanos denunció ante el Comité de Ética del Ayuntamiento de Barcelona este tipo de nombramientos del gobierno Colau, que califica de “nepotismo sistemático”.

Del gabinete de Jaume Asens al de Ada Colau

En dirección contraria, Inés Garriga pasó del Ayuntamiento de Barcelona al AMB. De ser la jefa de gabinete del teniente de alcalde Jaume Asens -actual diputado en el Congreso- pasó a dirigir el gabinete de Colau como presidenta metropolitana el pasado febrero.

David Balbás, responsable de organización de Barcelona en Comú, cesó como asesor de la Diputación de Barcelona el pasado 15 de julio para entrar ese mismo día en la nómina de asesores del AMB.

Entre los asesores metropolitanos de los comuns se encuentran diversos exconcejales de la vieja ICV como Josep Altayó o Iolanda Sánchez Alcaráz.

Cargos orgánicos del PSC en el AMB

Los socialistas también aprovechan el AMB para colocar a cargos del partido. El vicepresidente ejecutivo, Antonio Balmón, tiene como jefe de gabinete a Joaquín Fernández Martos, secretario de organización de la federación socialista del Baix Llobregat.

Como asesores del gobierno metropolitano, también colocaron a Marc Cabañas, primer secretario de la Juventud Socialista del Baix Llobregat, y a Luis Fuentes, responsable de personal del partido.

Entre los asesores del grupo metropolitano socialista aparecen Rosa Boladeras, exalcaldesa de Corbera y expresidenta del Consejo Comarcal del Baix Llobregat; Hugo Ferrer, responsable de organización en Sant Adrià del Besós; o Juan Parralejo, exalcalde de Ripollet. También mantienen a Daniel Salinero, presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (Fecac), organizadora de la Feria de Abril de Barcelona.

Entre los republicanos se nombró al historiador Jordi Fernández Cuadrench, asesor del área internacional y de cooperación, y a diversos concejales o exconcejales: Iñigo García de Enterría (Cerdanyola del Vallès), Jaume Olivella (Begues) o Agnès Rotger (Badalona).

Alcalde condenado

Junts per Catalunya mantuvo entre sus asesores a Ismael Álvarez Serrano, exalcalde convergente de Pallejà, pese a que la Audiencia de Barcelona le había condenado a 18 meses de cárcel y a ocho años y medio de inhabilitación por un delito contra la integridad moral y otro de prevaricación. Se le acusó de “actos hostiles y humillantes” contra la interventora municipal. El Tribunal Supremo confirmó la pena el pasado julio.

Entre los asesores de JxCat colocados en el AMB aparecen Marta Borrat, exgerente de la Asociación Catalana de Municipios; Jaume Manyoses, concejal en Sant Feliu de Llobregat; o Josep Maria Vallés, concejal y periodista de Sant Cugat.

Al inicio de este mandato, Ciudadanos nombró como asesor a Luis Tejedor Fabregat pese a que es portavoz adjunto del partido en el pleno de la Diputación de Barcelona. También aparece Carles Campdepadrós, concejal de Sant Boi por el partido naranja y vocal del consejo de administración de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB).

Barcelona pel canvi, el partido que lidera Manuel Valls, cuenta como asesor en el AMB con Fernando Carrera, tertuliano en diversos medios. Los populares enviaron a Esteban Gesa, presidente del partido en Sabadell que quedó fuera del consistorio en las últimas municipales.

Incluso la CUP cuenta con un asesor en el AMB pese a que está formación es muy crítica con estos cargos políticos. Se trata de Arnau Comas, que asesora a la formación local Decidim Ripollet. Formó parte de las listas de la CUP en las elecciones catalanas del 21-D de 2017.

Hasta ahora, en el seno del AMB se ha vivido una pugna política de baja intensidad propia de un balneario. En el último pleno se aprobó inicialmente la propuesta de presupuestos con el voto a favor de los partidos del gobierno -Comuns, PSC, ERC y JxCat- y la abstención del resto de formaciones -Ciudadanos, PP y formaciones locales-. Lo único que ha roto esta calma es el informe de la Sindicatura de Cuentas (sobre el ejercicio de 2016) que apunta a centenares de contratos menores con supuestas irregularidades.