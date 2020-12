Ayuso prepara la vacunación de 150.000 madrileños en tiempo récord

09 de diciembre de 2020 (13:26 CET)

La Comunidad de Madrid confía en disponer de 300.000 unidades de la vacuna contra el coronavirus en el mes de enero. Una partida que permitiría inmunizar a los primeros 150.000 ciudadanos pertenecientes a los grupos vulnerables. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que comenzará la campaña en las residencias y centros sanitarios que están a su cargo.

La líder popular no ha aclarado todavía cómo se logrará mantener en frío la vacuna para lograr la distribución por los centros de atención primaria de la región. El prototipo que ha diseñado la farmacéutica estadounidense Pfizer es el que está más cerca de lograr la aprobación de los reguladores europeos, sin embargo requiere ser almacenado a menos de 80 grados centígrados bajo cero para conservar sus propiedades. La Agencia Europea del Medicamento prevé dar una respuesta definitiva sobre la eficacia de esta vacuna el 29 de diciembre.

"Estamos viendo la logística para ver de qué manera en el momento en el que tengamos la vacuna en Madrid, lo hagamos en tiempo récord, cuanto antes porque es muy necesario”, ha subrayado Ayuso en una entrevista en Telecinco.

El reparto de los viales del antígeno que deben permanecer congelados en unos contenedores con hielo seco ya ha despertado las dudas entre los miembros del Gobierno madrileño. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, adelantó este fin de semana que el requisito de la baja temperatura planteaba una operación complicada. "Tiene un procedimiento logístico complejo”, enfatizó.

Esta circunstancia no ha frenado el optimismo de Isabel Díaz Ayuso que ha adelantado sus planes incluso antes de que se celebre la reunión de hoy del Consejo Interterritorial de Salud, en la que el Ministerio de Sanidad debatirá con todas las autonomías su plan de vacunación, así como la distribución de los test de antígenos en las farmacias españolas.

Ayuso invita a los ciudadanos a salir a la calle

La presidenta madrileña también ha reabierto la polémica sobre el uso de los espacios públicos, después de las concentraciones de personas que han protagonizado la capital debido al encendido de las luces de Navidad o a las compras que se producen en el centro de la ciudad. Ayuso ha invitado a los madrileños a continuar saliendo al aire libre y a las terrazas de los bares, aunque con cuidado. "Estar en la calle 'per se' no contagia y no pone en peligro a nadie”, ha expresado.

La líder popular ha defendido la estrategia sanitaria llevada a cabo por la Comunidad de Madrid en los últimos meses, que les aleja de los planteamientos que han realizado el resto de autonomías. La capital no ha clausurado la hostelería durante la segunda oleada y se ha limitado a realizar confinamientos perimetrales por áreas de salud. "Hay que evitar cerrar, porque al final es al sector privado a quien se está atacando", ha subrayado.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es