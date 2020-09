23 de septiembre de 2020 (16:08 CET)

La pandemia de coronavirus ha provocado la cancelación de miles de vuelos en todo el mundo, pero conseguir el dinero de los billetes no está siendo fácil para muchos. Aunque en la Unión Europea las aerolíneas tienen la obligación de reembolsar estos importes si el cliente así lo solicita, las quejas de todos aquellos que no han obtenido respuesta tras un tortuoso camino de reclamaciones se han multiplicado en los últimos meses.

Así, a primeros de mayo, el Ministerio de Consumo cifraba en 700.000 las reclamaciones acumuladas. Entre abril y el fin de agosto, registró 43.634 demandas más, según datos que ha recopilado Diario Sur, apuntando también que esas cifras suponen un volumen de trabajo un 125% superior al de todo el año anterior.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y FACUA-Consumidores en Acción, los dos mayores colectivos dedicados a la defensa del consumidor del país, cuentan con unos 14.000 requerimientos, así como los juzgados de lo mercantil, que hablan de una "saturación inmensa".

Pero existe otro (poco conocido) método para reclamar la devolución del importe de estos billetes cancelados más allá de las aerolíneas y de los tribunales que está funcionando a algunos: el retroceso de los cargos a través del banco.

Tres meses después de mi primera reclamación, unas diez llamadas en las que Iberia insistía en que solo podían darme un bono por los billetes que no pude usar y el asesoramiento @inigozulet, al fin me han devuelto el dinero de mis vuelos pic.twitter.com/JvgTHvGwLG — Borja Rodrigo (@Borjarodrigo) July 19, 2020

Lo explica la abogada de Écija especializada en temas de consumo Carmen Huélamo: "Se trata de un método bastante más utilizado en Reino Unido y en Estados Unidos que en España", discurre en conversación con Business Insider España, a la vez que puntualiza que también puede usarse aquí.

"Es un tema bancario, una posibilidad que tiene a nivel interno el banco que no siempre lo consigue", puntualiza, al tiempo que reconoce que es una "alternativa" a la reclamación a través de la compañía aérea que puede suponer una "buena ayuda".

El banco no da garantías, pero el trámite puede llevarse a cabo

Los bancos también indican que no está claro que vaya a obtenerse el dinero, pero es un trámite que puede llevarse a cabo.

"Mediante este método, el consumidor se dirige a la oficina bancaria que esté detrás de la tarjeta con la que se haya efectuado la compra del vuelo y le solicita el retroceso del cargo, o, lo que es lo mismo, la devolución del importe de un servicio que se ha pagado pero no se ha prestado", explican desde BBVA, incidiendo en que dicha reclamación "solo se puede dar cuando el producto o servicio no cumpla con la descripción de la venta y el comercio no haya realizado un reembolso a tu cuenta".

Asimismo, puntualiza que se incluyen los casos en los que el comercio haya entrado en suspensión de pagos o ido a quiebra."Reclamar un retroceso de un cargo no es un derecho legal, pero si has pagado con una tarjeta Visa y estás en una situación similar a la descrita, tu banco podría ayudarte a reclamar la devolución al comercio", indican.

Este método tiene éxito solo entre algunos viajeros

A través de esta solicitud, que suele poder realizarse tanto en una oficina como online, el banco responsable de la tarjeta reclama al banco del comercio que ha recibido el pago que reembolse el cargo, método por el que algunos viajeros consultados por Business Insider España han tenido éxito.

Es el caso de Borja —en el tuit enlazado— y de Javier. Ambos tenían vuelos para los meses en que España estuvo confinada a través del decreto del Estado de alarma que limitaba la movilidad, y recurrieron a esta opción tras no lograr el reembolso reclamándolo a las aerolíneas. Este último obtuvo la devolución del importe de sus vuelos tres semanas después de solicitarlo a través de su banco; el primero lo logró alrededor de un mes después.

"Pedimos la devolución de un pago con tarjeta por servicios no prestados, la solicitamos y (...) a las tres nos devolvieron el dinero"

"Simplemente pedimos la devolución de un pago con tarjeta por servicios no prestados, la solicitamos y a las dos semanas nos respondieron con que estaban estudiando el caso, y a las tres nos devolvieron el dinero", cuenta Javier, un alivio después de llevar semanas recibiendo respuestas automáticas ante sus mensajes a Ryanair y la portuguesa TAP Air con el texto "estamos trabajando en tu devolución".

Sin embargo, otros viajeros contactados por este medio no han conseguido el dinero a través de este método en situaciones similares: habiendo sido sus vuelos cancelados por la pandemia y habiendo reclamado a sus respectivos bancos tras no obtener respuesta de las aerolíneas. Estos usuarios no solicitaron bonos en lugar del importe.

Por su parte la procesalista incide en que se trata de un método que normalmente se utiliza mucho cuando pides online alguna mercancía y la que se envía es diferente que la que se ha solicitado, o en casos de fraude, cuando con una tarjeta se realizan operaciones no autorizadas por el titular, así como en que en Reino Unido es un método común, establecido en una ley de consumidores de 2014.

Asimismo, precisa que el banco normalmente exigirá al consumidor haber solicitado la devolución del dinero a la aerolínea antes de llevar a cabo este trámite, y pedirá la documentación correspondiente.

Igualmente, Huélamo apunta que el cliente también puede reclamar un arbitraje, que medie entre la compañía y él, de forma complementaria, y, en última instancia, puede acudir a los juzgados a reclamar ese importe.

