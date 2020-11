Europa autorizará las vacunas de Moderna y Pfizer en diciembre

20 de noviembre de 2020 (09:12 CET)

El optimismo en las vacunas de Moderna y Pfizer se respira también en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció este jueves a última hora que las autorizaciones preliminares para comercializar los prototipos desarrollados por estas farmacéuticas podrían llegar a finales de diciembre. Todo queda en manos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), encargada de evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos, y dependerá de que los ensayos clínicos continúen sin ningún tipo de contratiempo.

"Si todo avanza sin problemas, la EMA nos dice que las autorizaciones condicionales de comercialización para Biontech (socio de Pfizer) y Moderna pueden estar para la segunda mitad de diciembre de 2020", explicó Von der Leyen. Sin embargo, como era de esperar, al principio tan solo se podrá producir “un pequeño número dosis” y no espera la vacunación masiva hasta finales del año que viene. “De ahí la necesidad de que cada Estado miembro desarrolle planes de vacunación”, subrayó la dirigente belga.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que la distribución comenzaría en 2021, pero no precisó ni cuando ni cómo se van a enfrentar los posibles desafíos logísticos. El remedio de Pfizer necesita -80 grados de temperatura, mientras que el de Moderna se almacena a -20 y puede permanecer estable en un refrigerador común hasta 30 días. En España, el Gobierno compró este jueves dos congeladores de urgencia para almacena el antídoto en condiciones de crioconservación, según adelantó La Razón.

Preocupación por el escepticismo en torno a la vacuna covid

Michel mostró preocupación por el incremento en el número de personas que desconfía de las vacunas. “Tenemos que transmitirles su valor”, apuntó. Por poner un ejemplo, el 47% de los españoles no estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente después de que llegaran las primeras dosis de las vacunas, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Este escepticismo se traslada también a Europa, por ello, Michel situó el reto de la comunicación sobre los beneficios de la vacuna como una prioridad a la altura de “desafíos como el almacenamiento o el transporte".

Los números de Pedro Sánchez no salen

Antes incluso de conocer los resultados esperanzadores de las vacunas de Moderna y Pfizer, el Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció la vacunación en España de cara a mayo, cuando termine el estado de alarma. "Las nuevas vacunas podrían estar listas para ese momento, acompañando con el cambio de estación, y eso nos ayudará a recuperar progresivamente esa nueva normalidad", aseguró el jefe del Ejecutivo. Ahora la Unión Europea le ha dado un golpe de realidad: no será hasta finales de 2021 cuando se pueda vacunar a toda la población.

Algunos expertos han intentado frenar el optimismo del presidente. Entre ellos, la viróloga que ha puesto en jaque sus políticas: Margarita del Val. La doctora en ciencias químicas del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sentenció que estos dos antídotos “no garantizan nada”.

"No estoy nada entusiasmada con la vacuna anunciada por Moderna y Pfizer. No nos garantizan nada. Solo nos van a proteger de la tos o síntomas leves”, ha aseguró la experta. Y es para del Val es pronto todavía para saber hasta qué punto estos dos prototipos podrán frenar la Covid-19. "Todavía no veo nada de luz", insistió.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es