El Gobierno hace oídos sordos a la patronal: no congelará el salario mínimo

15 de diciembre de 2020 (18:36 CET)

El Gobierno está dispuesto a forzar al máximo las negociaciones para garantizar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo ha hecho oídos sordos a las recomendaciones de los empresarios españoles e intentará llevar al límite el debate en la mesa de diálogo para garantizar un incremento de los sueldos en el próximo 2021.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha zanjado cualquier atisbo de duda a la salida de la primera reunión que su departamento ha tenido con la patronal y los sindicatos para abordar la cuestión. "Para el Gobierno la congelación del SMI no es una variable", ha subrayado.

Su postura fija choca de frente con las pretensiones de la Confederación Estatal de Organizaciones Empresariales (CEOE) que ha repetido en varias ocasiones su voluntad de no alterar las remuneraciones de los trabajadores en un contexto delicado para la economía, como consecuencia de la crisis del coronavirus.

“Hay que mantener el poder adquisitivo de los que menos tienen”, ha insistido Pérez Rey

La subida se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que le ha llevado a enfrentarse con varios miembros del bloque socialista del Gobierno, como la titular de Economía, Nadia Calviño, que apuesta por aplazar la revisión de los sueldos.

El Ministerio de Trabajo abre un frente con la patronal por el SMI

A pesar de las voces en contra de aumentar el salario mínimo en el próximo curso, el ministerio de Trabajo no está dispuesto a ceder ante las presiones de los empresarios, a los que ha exigido que reconsideren su "postura" para facilitar el acuerdo. "Harían bien en revisar sus posiciones y no me cabe duda de que lo harán", ha apuntado Pérez Rey.

El secretario de Estado de Empleo ha deslizado incluso la posibilidad de sacar adelante la subida del salario mínimo de forma unilateral, sin contar con el visto bueno de la patronal que en los últimos meses ha formado un tándem clave con los sindicatos para acordar medidas tan importante como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

"El diálogo social tiene resultados finales que no siempre cuentan con el respaldo unánime, esto es normal y la falta de respaldo no puede impedir que el Gobierno cumpla con sus deberes legislativos", ha dejado caer.

Los sindicatos proponen una subida del 5%

La negociación con los sindicatos también apunta a prolongarse en el tiempo. Las organizaciones sindicales han marcado sus líneas rojas, que pasan por incrementar el SMI al menos un 5% en el 2021, superando la barrera de los 1.000 euros.

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha trasladado su propuesta a los responsables del Gobierno y se ha negado a aceptar una subida descafeinada que eleve los sueldos más bajos de los españoles de un 0,9%. “Hay margen para buscar un encuentro y un compromiso en la negociación", ha admitido.

En la misma línea, Comisiones Obreras ha recordado los compromisos del Gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos de situar el SMI en el 60% del salario medio al concluir la legislatura. "España no puede competir con bajos salarios”, ha enfatizado el secretario de Nuevas Realidades de Trabajo del sindicato, Carlos Gutiérrez.

El Salario Mínimo Interprofesional se sitúa actualmente en 950 euros al mes, en catorce pagas, después de subir un 5,5% este año y tras el incremento sin precedentes del 22,3% que se aprobó en 2019, cuando pasó de 736 a 900 euros.