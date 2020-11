19 de noviembre de 2020 (13:35 CET)

El programa Las cosas claras de Jesús Cintora no lleva ni una semana en antena y ya ha creado varios cismas en Radio Televisión Española (RTVE). Una de esas discordias es sindical, pues tres centrales han anunciado que tomarán las "acciones legales pertinentes" para denunciar la externalización de una parte de la producción del espacio, mientras las otras dos se han desmarcado.

Este miércoles por la noche, cuando ya se había consumado la tercera emisión de Las cosas claras en La 1 de TVE, la UGT publicó una hoja informativa en la que atacó a CCOO por "elogiar" el informativo semi externalizado de Cintora. Y este jueves, USO también hizo públicos sus reproches a la citada central. Estos dos sindicatos, junto con el Sindicato Independiente (SI), son los que quieren llevar el programa a la justicia.

La UGT ha afeado al secretario de comunicación de la ejecutiva estatal de CCOO en RTVE, Roberto Lakidain, que se deshiciera "en elogios en Twitter" para con Las cosas claras. "¿Eso es defender el servicio público y a los profesionales de RTVE como afirman hacer en CCOO?", se ha preguntado Comisiones Obreras, que una vez más se ha ratificado en su intención de llevar el espacio "ante la justicia".

En su hoja informativa de este miércoles, la UGT también critica a la secretaria general de CCOO en RTVE, Maite Martín, señalando que "retuitea todo lo que puede de este programa", "sin cuestionar nada" respecto a su externalización. "Representar y defender a los profesionales de RTVE no es compatible con apoyar un programa que externaliza nuestros contenidos informativos y desprecia nuestros recursos humanos", ha zanjado.

Reunión sindical para tomar medidas contra Las cosas claras

Este jueves se ha convocado a las 12.00 horas del mediodía una reunión del comité intercentros de RTVE, el máximo órgano de representación sindical de los trabajadores de la corporación. El único punto en la agenda es las medidas a tomar contra el programa de Cintora, han explicado fuentes conocedoras de la convocatoria. Se prevé que decidan allí qué acciones legales tomar contra su externalización.

Visto lo visto, también se espera que la UGT, SI y USO se mantengan favorables a emprender una batalla legal, no se si sabe si contra Lacoproductora (que produce el programa junto con RTVE) o contra el ente público. El Sindicato Independiente ya se manifestó el pasado 13 de noviembre contra "la externalización de informativos" e hizo un llamamiento: "defendamos lo nuestro, lo de todos: el servicio público".

Por su parte, USO ha criticado que, "de manera incomprensible, CCOO se ha desmarcado de estas actuaciones sin aportar ninguna otra alternativa" y también ha reprochado que el secretario de comunicación de la central "no hace más que felicitar la externalización que viene con Cintora". Lakidain, el dirigente de CCOO al que se refieren, es uno de los candidatos del concurso para elegir un nuevo consejo de administración de RTVE.

"Este tipo de manifestaciones le inhabilitan, sin duda, para estar en el consejo de administración de la Corporación RTVE", ha asegurado en su comunicado USO. El sindicato también ha cargado contra la administradora provisional única del ente desde hace más de dos años, Rosa María Mateo​, afirmando que, al permitir estas situaciones, "sigue desguazando el poco prestigio que le queda a los servicios informativos".

USO también ha asegurado que Cintora es un "periodista descaradamente alineado" con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha sugerido que Las cosas claras "va a tener más medios (mochillas y equipos) que los telediarios" y "va a pagar a los colaboradores cantidades hasta ahora vetadas por normativa interna". Y ha avisado que "las audiencias no justifican todo y menos en una empresa púbica que no tiene ingresos publicitarios".

También CGT ha expresado su malestar en distintos mensajes en las redes sociales y hojas informativas. "A CGT no nos preocupa que sea Cintora, Carlos Herrera o Ernesto Sáenz de Buruaga quien presente un determinado programa. Nos preocupa la externalización de la producción de RTVE en general", reza uno de sus comunicados.

"El problema es la externalización, no Cintora"

Fuentes de CCOO-RTVE han transmitido a Economía Digital que, de momento, no harían más declaraciones y que se remitían al comunicado sobre el programa de Cintora publicado el pasado 11 de noviembe, a pocos días de su estreno. En esa hoja informativa, el sindicato anunció que no apoyaba "campañas contra profesionales de la información".

"CCOO está y estará siempre por la defensa de la producción interna. CCOO ni está ni estará nunca en campañas con un claro e identificado sesgo", rezaba la nota, añadiendo que "el problema es la externalización, no Jesús Cintora". El sindicato también levantó lista de otros programas externalizados de RTVE: La hora de La 1, Aquí la tierra, España directo, Obrim fil y el ya cancelado La primera pregunta, entre otros.

"A día de hoy no se conoce ninguna acción legal del comité intercentros contra ninguna de estas externalizaciones", afeó CCOO, sugiriendo que los sindicatos que se han lanzado contra Las cosas claras no actúan de la misma forma en otras circunstancias. Asimismo, CCOO ha deseado suerte a Cintora, porque su suerte será la de TVE, cuya audiencia en la franja matinal no ha levantado cabeza en los últimos meses.

Por último, la central ha censurado que la dirección provisional de Rosa María Mateo "está adoptando medidas que comprometen parte del futuro de la Corporación y por ahí no debemos seguir avanzando como empresa". Desde la casa han explicado en reiteradas ocasiones a este periódico que la externalización ha sido constante desde la llegada en 2019 del director de información y actualidad de RTVE, Enric Hernández.



La "redacción paralela" de Cintora en TVE

Los cinco sindicatos citados se reúnen este jueves en el marco del comité intercentros para evaluar las opciones de denuncia de la externalización de Las cosas claras. Este comité ya envió un correo interno este pasado lunes en el que señalaba que no se habían recibido escritos de CCOO y CGT, por lo que la demanda la elaborarán los servicios jurídicos de UGT, USO y SI.

"A este comité intercentros le preocupan los pasos que está dando la dirección en el permanente recurso a productoras, con la excusa de que no existe personal dentro de RTVE. Creemos que es una excusa y no una realidad", decía el mensaje del lunes. El comité, que se reunió con la dirección de Mateo para abordar el asunto, también cifró en 50 las personas de la "redacción paralela" de Cintora. CCOO dice que son 25.