La Inteligencia Artificial es capaz de diagnosticar el coronavirus con la voz

11 de octubre de 2020 (18:02 CET)

La crisis del coronavirus desbordó por completo los centros de salud de todo el mundo, que se vieron obligados a recurrir a las llamadas telefónicas para atender a sus pacientes. Una dinámica que la Inteligencia Artificial ha sido capaz de replicar hasta llegar a diagnosticar la Covid-19 a través de los patrones de voz de los enfermos.

Israel ha sido el primer país en desarrollar esta tecnología que identifica diferentes variables como la dificultad que tienen las personas que llaman por teléfono para respirar, cuando se ponen en contacto con las autoridades sanitarias, según ha publicado la revista Nature.

El Ministerio de Defensa de Israel y la empresa Vocalis Health han diseñado esta herramienta que está en una versión piloto. Para lograrlo, analizaron más de 1.500 muestras de voz tanto de pacientes de coronavirus como de personas sin síntomas, que participaron en el estudio.

A cada uno de los voluntarios, les solicitaron que describieran una imagen en voz alta y posteriormente que contaran números desde el 50 hasta el 70 para que la Inteligencia Artificial sea capaz de analizar y aprender progresivamente el comportamiento de sus voces.

“Esto no es invasivo, no es una droga, no vamos a cambiar nada. Todo lo que necesitas hacer es hablar”, ha explicado a la revista británica Tal Wenderow, el director ejecutivo de Vocalis Health.