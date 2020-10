Los barones del PSOE exigen al Gobierno que ponga orden contra la pandemia

22 de octubre de 2020 (16:17 CET)

Los barones del PSOE exigirán este jueves a Pedro Sánchez en el Consejo Interterritorial de Sanidad medidas homogéneas en todo el territorio para frenar la pandemia. “Se llame toque de queda o se llame como se quiera pero que sirva para unificar criterios”, comentan.

Así lo trasladarán los líderes autonómcos socialistas en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde el Gobierno debatirá con laos distintos gobiernos de las comunidades la posibilidad de decretar un toque de queda, como ya están aplicando otros países europeos para frenar el virus.

Economía Digital ha consultado con diferentes líderes territoriales y la mayoría coincide en que el Gobierno “debe buscar un solo plan para aplicar en todas las comunidades” porque, de lo contrario, cada territorio aplica sus propias normas y “es un caos”, explican.

García-Page pide el fin del guirigay

Se trata de buscar un "planteamiento homogéneo a nivel nacional", comenta el castellanomanchego Emiliano García-Page. "El toque que tenemos que dar es algo más de atención", dice García-Page, convencido de que "la mejor manera de combatir el virus "no es señalar todos los días al que tiene más casos" porque el que tiene menos puede terminar teniendo más.

Page apuesta por unificar criterios a nivel nacional para “no confundir a la gente”. “La única manera de combatir una pandemia es no confundir" y "si se necesita mascarilla, usarla", señala. El presidente de Castilla-La Mancha opina que "no se puede estar en una permanente bronca y en un guirigay de medidas, sino que hay que ahormar un planteamiento para que no parezca que cada uno se tiene que buscar la vida".

El gobierno de Castilla y La Mancha teme, por ejemplo, que los hospitales se vuelvan a saturar. “Los hospitales ya están sufriendo una notable presión asistencial que puede comprometer la capacidad de atender otras patologías y el posible incremento de casos debido a la llegada del otoño”, señalan.

Lambán pide un paso al frente del Gobierno

Otros dirigentes socialistas como el aragonés Javier Lambán también apuesta por unificar criterios, pero incide en pedir también responsabilidad ciudadana. El presidente de Aragón reconoce que el término de toque de queda le "estremece" por las "resonancias bélicas" que tiene.

"Es algo que tendría que plantear el Gobierno central", pero este tipo de medidas serán "en vano" si "no existe corresponsabilidad por parte de los ciudadanos", aseguró en rueda de prensa tras anunciar el confinamiento perimetral de las ciudades de Huesca, Zaragoza y Teruel desde este jueves.

"No está en nuestra voluntad solicitar un estado de alarma, ni un toque de queda; eso tendría que ser el Gobierno central el que lo realizarse", adelantó por su parte la consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés.

En el Gobierno de Aragón preocupa el hecho de que diez comunidades y dos ciudades autónomas estén por encima de la media nacional y que algunas de ellas muestren cifras notablemente altas, como es el caso de Navarra, Melilla y Aragón, entre otras.

Se trata de incidencias muy superiores a las que están dando lugar a medidas restrictivas severas en otros países europeos que requerirían limitaciones de la actividad social y de la movilidad similares a las de la fase 2 e incluso a las de la fase 1 de la desescalada. Por ello, la comunidad ha anunciado el confinamiento perimetral en Huesca, Zaragoza y Teruel.

Puig quiere el toque de queda

Por su parte, el presidente valenciano Ximo Puig también pedirá a Sánchez “contundencia y unificación de criterios”, pese a que la Comunidad Valenciana es de las autonomías con mejores indicadores sobre la incidencia de la pandemia. El gobierno de Puig ya ha decidido, no obstante, solicitar el toque de queda entre las 0.00h y 6.00h.

Entre los motivos se encuentra la llegada del invierno. “Con la llegada del frío es probable que la situación empeore. No podemos bajar la guardia”, insisten.

Las preocupaciones que más comparten las comunidades y que este jueves se pondrán sobre la mesa en la reunión con Sanidad son varias. Por un lado, el creciente ritmo de contagios en las residencias de mayores, donde alrededor de 5.000 personas mayores están contagiadas en estos momentos en las residencias de toda España y más de 200 han fallecido por coronavirus en los últimos siete días.

El 'modelo de semáforo' contra la pandemia

Algunas comunidades temen, por otro lado, que la discusión sobre el ‘modelo de semáforo’ con los niveles para aplicar según la situación epidemiológica se estanque entre críticas y no se apruebe cuando “urge”, añaden.

El borrador que presentará Sanidad este jueves se llama ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del Covid-19’ e incluye opciones de actuación para una respuesta proporcional a distintos niveles de alerta, según explican.

El borrador contiene también un conjunto de actuaciones comunes correspondientes a cada nivel de alerta. Desde Sanidad responden que está será la respuesta a la medida homogénea para que las distintas comunidades puedan aplicar en sus territorios.

De esta manera, el Ejecutivo evita las críticas de los responsables territoriales al contemplar respuestas contradictorias en las distintas comunidades para frenar el virus.

Esta semana, por ejemplo, Salamanca limitó las actividades universitarias y de hostelería, mientras que Granada aseguró en un principio que no cerraba la hostelería para más tarde acceder.

Lo que preocupa a las comunidades consultadas es establecer con claridad la modalidad de “cogobernanza” con la que operarán los distintos territorios las evaluaciones de riesgo, la puesta en marcha de las restricciones de la actividad social y de movilidad y los mecanismos de implementación de las actuaciones sanitarias, incluidas las eventuales declaraciones de aquellos estados de alarma limitados que puedan necesitarse.

En último lugar, también preguntarán al ministro Salvador Illa qué podría suceder si una comunidad no cumple con lo acordado entre el territorio y el Gobierno central.

La reputada revista The Lancet también pide a Sánchez mayor rapidez y coordinación en la respuesta del Ejecutivo frente al virus señalando que “la situación en España no se queda atrás: sigue siendo muy preocupante, no tiene visos inmediatos de regresión y requiere de acciones coordinadas, contundentes y decisivas en las próximas dos a tres semanas si queremos evitar una nueva crisis sanitaria que conduzca a otro confinamiento severo y generalizado, con las serias consecuencias económicas y sociales ya conocidas”.

