Nuevo perfil de pacientes covid en las UCIs: cada vez más jóvenes y menos graves

29 de octubre de 2020 (12:09 CET)

Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de España se llenan estos días de pacientes covid a gran velocidad. Y éstos cada vez son más jóvenes.

La media de edad ha bajado en esta segunda ola de coronavirus hasta los 55 años frente a los 64 de la primera, lo que supone una gran diferencia para el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), Álvaro Castellanos.

No obstante, este experto, jefe de servicio de Medicina Intensiva del Hospital La Fe de Valencia, ha explicado en una entrevista con Efe que estos pacientes evolucionan mejor.

“Podemos darlos de alta con mayor rapidez y requieren un menor uso de la ventilación mecánica. Les tratamos con otras técnicas de oxigenación, como la oxigenoterapia de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva", ha apuntado.

"El colapso vendrá cuando aumente la gravedad y la frecuencia de uso de ventilación mecánica"

No obstante, matiza que en los últimos días están ingresando pacientes más mayores, por encima de los 70 años, de "muy alto riesgo de fallecimiento por covid", que precisan intubación y ventilación mecánica, lo que supone que su estancia se alargue como mínimo dos semanas.

"Eso es lo que finalmente colapsa la UCI, la estancia tan larga de pacientes que requieren ventilación mecánica", señala el experto.

Por el momento, los hospitales tienen "muchos ingresos, pero también muchas altas", por lo que Castellanos alerta: "El colapso vendrá cuando aumente la gravedad y la frecuencia de uso de ventilación mecánica".

La situación de las UCI empeorará en dos semanas

Como ya han anticipado numerosos expertos, Castellanos ha asegurado un empeoramiento de la crisis sanitaria de cara a las próximas dos o tres semanas.

Y, aunque según este profesional todavía estamos lejos de las incidencias que hubo durante los meses de marzo y abril, los médicos esperan que la situación en las UCIs se complique “de forma significativa”.

Este especialista ha explicado que el escenario sanitario varía dependiendo de las autonomías. "Lo más preocupante es que el ritmo de ingresos está aumentando prácticamente en todas las comunidades y de forma rápida y alarmante", afirma.

Las grandes perjudicadas son la Comunidad de Madrid y Cataluña, ambas a la cabeza de la lista de mayores ingresos en unidades de cuidados intensivos.

En la capital hay 500 pacientes en UCI por Covid-19 mientras que en Cataluña llegan a los 450. Otro ejemplo a destacar es Andalucía, donde hay alrededor de 300 ingresados y el coronavirus ya está afectando ahora con mayor intensidad que en marzo.

No obstante, a pesar de que para Castellanos la situación actual todavía no es comparable con la del inicio de la pandemia -cuando Madrid y Barcelona superaban el 300% de su ocupación-, según los cálculos de un sistema artificial de la Universitat de Barcelona, en una semana puede haber 600 enfermos de Covid-19 en las UCIs catalanas y 900 en 14 días si no se toman medidas a tiempo.

Incrementa la preocupación por los pacientes no covid

Sin embargo, el jefe de servicio de Medicina Intensiva del Hospital La Fe de Valencia insiste en que España no alcanzará a esas cifras tan alarmantes.

"Pensamos que no vamos a llegar en ningún caso a esa afluencia masiva de pacientes con coronavirus, pero sí estamos preocupados porque hay que atender también a los pacientes no covid", indica.

Según explica, en marzo y abril hubo enfermos que no acudieron al hospital por miedo a contagiarse, lo que permitió compaginar, en algunos sitios con muchas dificultades, la atención a todos los pacientes.

También se suspendieron muchas actividades como cirugía programada para hacer frente a la pandemia, “lo que también conlleva un exceso de mortalidad no cuantificado", aclara.

En este sentido, el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, Ricard Ferrer, anticipó este miércoles en una entrevista en El País que, dado el aumento de casos, el sistema sanitario se verá obligado a "parar algunas cirugías programadas, trasplantes que no sean una urgencia de riesgo vital".

La segunda ola ha llegado antes de lo previsto

Castellanos confiesa que pensaban que la segunda ola de la pandemia iba a ser más tardía: "La esperábamos en octubre y ha llegado antes de lo previsto, porque los casos se vienen incrementando desde septiembre".

"Hasta ahora hemos podido asumir todos los ingresos y sin perjudicar la atención de pacientes con otras patologías, pero ahora las UCI empiezan a tener índices de ocupación muy altos, e incluso en algunos hospitales se han extendido al área de reanimación", explica.



Asegura que en estos momentos no percibe "desgaste profesional" del personal sanitario. "Creo que estamos tranquilos, concentrados porque la gente ha disfrutado de sus vacaciones", indica, pero reconoce que hay cierta tensión: "Vemos que el número de ingresos en el hospital aumenta y sabemos que un número de esos ingresos bajará antes o después a la UCI".

Castellanos exige un mayor esfuerzo en el rastreo

A su juicio, debería hacerse un "mayor esfuerzo" en el rastreo, porque hay que "averiguar claramente" cuáles son los lugares en los que con mayor frecuencia la gente se contagia, e intentar hacer confinamientos o cierres selectivos.

"Las medidas que ahora funcionan contribuirán a mejorar la situación, sin duda, pero no espero que de forma espectacular; lo más importante sería invertir en rastreadores", destaca, aunque subraya la importancia de la "concienciación de la población".

"Las medidas que ahora funcionan contribuirán a mejorar la situación, sin duda, pero no espero que de forma espectacular

Su impresión, afirma, es que "no estamos cumpliendo con las medidas que se nos han encomendado, algo que está claramente demostrado si nos comparamos con países como China, Corea o Japón, que han sido capaces de controlar los brotes por la actitud responsable de la población".



También destaca la importancia de controlar el cumplimiento de las cuarentenas y aboga por hacer campañas de concienciación sobre la "importancia vital" de seguir las normas preventivas, porque el impacto de la enfermedad "es muy importante a nivel de salud y también económico".

