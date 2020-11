Nuria Marín (PSC) da más dinero al canal de televisión de la mujer de Puigdemont

30 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

La Diputación de Barcelona que preside la socialista Nuria Marín incrementará el próximo año las transferencias en favor de la Xarxa Audiovisual Local SL (XAL), la empresa pública que gestiona la cadena de medios locales para la que trabaja Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont.

Esta cadena de radios y televisiones locales sobrevive gracias a la millonaria subvención de la Diputación de Barcelona porque solo genera unos ingresos propios de 410.000 euros. El 98,3% de sus ingresos totales en 2021 corresponderán a transferencias de la Diputación. Estas pasarán de los 23,18 millones de euros de este año a 23,49 millones en el próximo, un incremento de 315.000 euros.

Por lo que se refiere a los gastos, se mantiene la misma partida para personal (9,2 millones de euros), se reducen ligeramente las contrataciones externas (se sitúan en 13,74 millones) y aumentan las inversiones (hasta rozar el millón de euros).

Al frente del consejo de administración de la XAL está Jaume Collboni (PSC), como presidente, y Neus Munté (JxCat), en calidad de vicepresidenta, que representan a los dos socios de gobierno de la Diputación de Barcelona. El consejero delegado desde finales del pasado año es el periodista Lluís Garriga, que forma parte de la cuota socialista.

La esposa de Puigdemont mantiene su programa en antena

La presencia de JxCat en el gobierno provincial explicaría la continuidad del programa The Weekly Mag, un espacio de entretenimiento semanal íntegramente en inglés que dirige y conduce Marcela Topor, esposa de Puigdemont.

Según el portal de transparencia de la XAL, la esposa de Puigdemont percibió 36.000 euros en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020. Aunque todavía no se han publicado los contratos del tercer y cuarto trimestre de este año, la renovación de su contrato se da por heca porque The Weekly Mag sigue en antena con Topor de conductora.

Curiosamente, este portal de transparencia publicó en 2019 dos contratos en favor de Topor, los dos de 36.000 euros: uno por los doce meses del año (de enero a diciembre) y otro por los seis meses del segundo semestre (de julio a diciembre).

El grupo de Ciudadanos en el pleno de la Diputación pidió explicaciones al gobierno provincial por el mantenimiento del programa de Topor. El pleno de la Diputación de Barcelona asume el papel de junta general de la sociedad mercantil Xarxa Audiovisual Local SL.

En el portal de transparencia de la XAL aparecen curiosos contratos como el suscrito con el exdirigente socialista Joan Rangel, ex oficial de la marina mercante, ex vicepresidente de la Diputación de Barcelona y ex delegado de la Generalitat en Madrid. Se le abonan 100 euros por hora para asesorar sobre covid-19. No se dan más detalles.

Tal como avanzó El Triangle, el grupo mediático que preside el periodista José Antich (Grup les Notícies de Catalunya) obtuvo tres contratos de la XAL por un importe de 484.000 euros durante el primer semestre de 2019. Cuando con posterioridad actualizaron los datos del portal de transparencia, apareció un nuevo contrato de 75.000 en el segundo semestre. En total, el grupo de Antich facturó el año pasado a la cadena de la Diputación de Barcelona un total de 559.000 euros. No se menciona ningún otro contrato a su favor durante el primer semestre de 2020.

La XAL firmó convenio marco en noviembre pasado con la agencia Nothingad Comunicació para la gestión de las inserciones publicitarias. Al frente de esta agencia está Ferran Burriel, que durante el juicio del procés declaró que había perdonado una factura de 80.440 euros a la Generalitat por una acción publicitaria relacionada con el referéndum del 1-O.