Primer paso de Iglesias junto a ERC y Bildu para marginar a Ciudadanos

16 de septiembre de 2020 (17:02 CET)

Pablo Iglesias se ha reunido este miércoles con ERC y EH Bildu en busca de sus apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Un acuerdo que, de alcanzarse, sería una forma de apuntalar el ejecutivo de coalición y, por tanto, de que Iglesias pudiera prolongar su etapa como vicepresidente.

Su particular ronda de contactos ha tenido esas motivaciones y en sus explicaciones posteriores a ambas reuniones ha celebrado "la buena disposición" de Esquerra Republicana y Bildu a "mantener la estabilidad de la legislatura" y a negociar en una "dirección progresista" que repele a Ciudadanos.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y sus homólogos de EH Bildu, Mertxe Aizpurua y Oskar Matute, se han reunido con Iglesias antes de hacer lo propio con Carmen Calvo, vicepresidenta primera, que inició este pasado lunes con el PP una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para abordar los Presupuestos. La parte socialista del Gobierno ha avalado que el líder de Unidas Podemos organice estos encuentros paralelos para pactar las cuentas.

Según Iglesias, los dirigentes de ERC y Bildu han compartido con él la percepción de que la reconstrucción económica y las ayudas europeas presentan muchas "oportunidades" para "lograr avanes sociales y económicos en España en un sentido progresista, frente a las posiciones expresadas por quienes forman un bloque de gobernabilidad con la extrema derecha". Un intento de parar los pies a Sánchez con su aproximación a Cs.

"Se ha confirmado la buena sintonía respecto a la necesidad de mantener la estabilidad de la legislatura y el actual rumbo del Gobierno de coalición en los próximos años", ha añadido su departamento. Para lograrlo, será necesario volver a articular el bloque de investidura, que entre otras cosas exige estímulos de política económica "progresista". También han coincidido en "la conveniencia de fortalecer el diálogo como instrumento para abordar la crisis territorial".

Aizpurua, portavoz de Bildu, ha confirmado que la reunión fue "positiva y fructífera" y que "tenemos sintonía". Sobre los Presupuestos, la dirigente vasca ha explicado que su formación no pone "líneas rojas" siempre que sean unas cuentas progresistas, algo que considera que no podrá cumplirse si Sánchez insiste en pactar con Cs. "Acordar con Ciudadanos supone impulsar políticas neoliberales que no son las que necesitan la mayoría social", ha añadido.

PNV también pide alejar a Cs

Otro de los socios de la investidura y uno de los apoyos fundamentales para que Sánchez e Iglesias puedan mantenerse en el poder también ha pedido reconsiderar el acercamiento al partido dirigido por Inés Arrimadas. El PNV ha advertido a Sánchez de que "aceptar algunas cosas" a Cs puede hacer "muy difícil" acordar algo con los socios originales de la coalición. No obstante, los nacionalistas vascos se han ratificado en su disposición de seguir negociando.

La presidenta de la ejecutiva del PNV, Itxaso Atutxa, ha asegurado que a su formación le gustaría que el Gobierno "siguiera adelante y cumpliera toda la legislatura", pero ha reclamado "responsabilidad" a los partidos, "sobre todo a los que dimos el sí en la investidura". "También está en manos del Gobierno de España con quién negociar y qué ofrecer a cada uno", ha subrayado, pidiendo a Sánchez reconsiderar la "flexibilidad" por la que ha apostado.

El Ejecutivo debe realizar "un esfuerzo especial" para posibilitar el apoyo de ERC al proyecto de los Presupuestos, porque sus peticiones "no son tan complicadas" y con su apoyo se lograría "más estabilidad tanto en España como en Cataluña".