Salvador Illa: “La vacuna es efectiva también con la nueva cepa de Reino Unido”

21 de diciembre de 2020 (12:24 CET)

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha zanjado cualquier debate que pueda haber sobre la eficacia de la vacuna para combatir la nueva mutación del coronavirus que ha puesto en jaque al sureste de Reino Unido. El máximo responsable de la pandemia ha advertido que el prototipo que ha diseñado la farmacéutica Pfizer también puede bloquear la nueva cepa de la Covid-19.

Illa ha confirmado los pronósticos que algunos miembros de la comunidad científica llevan difundiendo desde que se dio a conocer el fuerte impacto de esta variante de la Covid-19 que se transmite un 70% más rápido que el virus original que llegó a Europa. “La vacuna es efectiva también con la nueva cepa detectada en Reino Unido”, ha subrayado en una entrevista con la radio RAC1.

Las declaraciones son un paso de esperanza a pocas horas de que los reguladores de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se pronuncien de forma definitiva sobre la comercialización de la vacuna de Pfizer. Un importante hito que podría desencadenar las campañas de vacunación simultáneas en los 27 estados miembro del bloque en menos de una semana.

La comunidad científica considera que este prototipo sigue siendo eficaz para combatir la nueva cepa porque la mutación no ha alterado la estructura de ácido ribonucleico del virus. Es el punto de entrada para el contagio que han utilizado los investigadores de la farmacéutica estadounidense para generar una respuesta inmune en el organismo.

España no tiene constancia de la llegada de la nueva cepa

El ministro de Sanidad ha comunicado que no tiene ningún indicio sobre la llegada de la nueva cepa al territorio español, a pesar de que los analistas británicos han advertido de que lleva presente en su país al menos desde el mes de septiembre. Otros estados Italia, Holanda o Australia sí que han confirmado los primeros casos.

Illa ha explicado que han secuenciado cerca de 5.000 tipos distintos de coronavirus desde que se inició la pandemia pero que no han detectado por el momento la cepa británica que ha despertado todas las alarmas en la Unión Europea. “Por el momento, no hemos secuenciado este, pero eso no significa que no esté allí”, ha expresado.

Illa defiende la postura de España con las restricciones a Reino Unido

España es la única gran potencia europea que no ha suspendido los vuelos con origen y destino a Reino Unido tras el descubrimiento de esta nueva mutación de la Covid-19. Alemania, Francia, Italia, Portugal o Bélgica han restringido el tráfico aéreo para impedir que la enfermedad se extienda también por sus países.

Illa ha dado un espaldarazo a Pedro Sánchez que ha decidido dejar la decisión en manos de la Comisión Europea, a pesar de que solo este lunes hay más de 200 vuelos programados. "Valoramos qué hacer. El presidente del Gobierno va a impulsar que la Unión Europea dé una respuesta conjunta", ha subrayado Illa.

Por el momento, Moncloa solo ha tomado la decisión de aumentar los controles de pasajeros en los viajes de riesgo con Reino Unido para garantizar que todos lleven una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas a viajar, que acredite que no son portadores de la enfermedad.

Illa advierte sobre la llegada de la "tercera ola"

La situación epidemiológica no ha sonreído en la última semana a España que ha vuelto a la tendencia de incremento de casos de coronavirus. Los datos de incidencia acumulada continúan en ascenso cuando restan apenas tres días para que comiencen las celebraciones navideñas.

El ministro de Sanidad ha advertido sobre las consecuencias que puede tener esta evolución de positivos en las próximas semanas. “Lo que sabemos es que ha habido un cambio de tendencia que nos puede llevar a una tercera ola si no nos movemos con cuidado”, ha remarcado.

Illa ha vuelto a defender la importancia de reducir los “contactos sociales” durante las fiestas de Navidad, aunque su plan ha quedado ya obsoleto porque han delegado la responsabilidad de imponer las medidas en los gobiernos autonómicos. Lo que sí que ha descartado es el regreso del confinamiento total: “Para mí sería más cómodo, pero tiene otros efectos muy graves en la salud”, ha informado.

A pesar de este escenario negro, el máximo responsable de la pandemia se ha mostrado confiado en que la vacuna llegue cuanto antes lo que permita haber vacunado a entre 15 y 20 millones de personas para los meses de mayo o junio. Un paso cercano a la ansiada inmunidad de grupo. “Podríamos estar en porcentajes de alrededor del 70% de la población”, ha concluido.

