Todos los riesgos de viajar en avión y cómo podrían evitarse

22 de septiembre de 2020 (14:32 CET)

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, insiste en que el aeropuerto de Barajas es un "coladero" para el coronavirus. El Ejecutivo autonómico ha reforzado esta idea repetidas veces desde el comienzo de la desescalada, señalando al central como responsable de la entrada de viajeros infectados en su región."Llevamos más de un mes solicitando al Gobierno sentarnos para juntos establecer protocolos porque yo no puedo perseguir a turistas para que se metan en un hospital", afirmó el 25 de junio la dirigente.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que solo un 0,2% de los contagios de Covid-19 que ha tenido la Comunidad de Madrid desde que terminó el estado de alarma proceden del aeropuerto de Barajas, un lugar donde se han instalado cámaras termográficas para interceptar a los pasajeros con fiebre pero no se exigen tests negativos para acceder al país.

Pero, ¿hasta qué punto pueden producirse contagios en aviones? ¿Es realmente Barajas un coladero? ¿Qué dicen los estudios al respecto?

El coronavirus sí se transmite en los aviones, especialmente cuando los infectados no llevan mascarilla

Un estudio reciente de los estadounidenses Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ha vuelto a apuntar que hay evidencia de que el coronavirus se transmite en los aviones, especialmente cuando los pasajeros no llevan mascarillas. Es lo que pasó en vuelos durante los primeros meses del año, cuando las mascarillas no eran obligatorias en los aviones.

En los casos de contagios que se produjeron, la cercanía física con la persona infectada estuvo directamente relacionada con un mayor riesgo de contagio —en uno, el 92% de los que estaban a dos asientos de la infectada contrajeron el virus, pero no solo: también se transmitió a dos pasajeros en otra parte del avión y un miembro de la tripulación— mientras que no se han encontrado pruebas de otras vías de transmisión.

Asimismo, pacientes asintomáticos provocaron un alto número de contagios durante un vuelo, por lo que el informe concluye con que la prevención de los contagios debía tener en cuenta tanto el riesgo individual de cada paciente como el número de pasajeros a bordo y la duración de los vuelos.

Así que los científicos creen que las aerolíneas deberían estar bloqueando los asientos centrales

Por eso, los investigadores creen que las aerolíneas podrían estar infravalorando el riesgo de transmisión, ya que solo se recomienda el uso de mascarillas —pero suelen poder quitarse para comer o beber— y la mayoría de ellas no están tomando otras medidas como bloquear asientos de forma generalizada, salvo algunas como Delta.

También un estudio del MIT—aún no revisado por pares— apunta a que llenar los asientos del medio de los aviones casi duplica el riesgo de contagiarse con Covid-19.

Aun así, los epidemiólogos de los CDC recalcan que ni siquiera bloquear los asientos centrales de los aviones podría evitar del todo que se superpropague el virus, ya que en su investigación se contagiaron personas sentadas a dos asientos de distancia de los infectados.

Los filtros de los aviones resultan muy útiles, pero no lo son todo

Otro estudio publicado por los mismos centros y llevado a cabo en Corea del Sur ha encontrado que pacientes se contagiaron durante viajes en avión, aunque es difícil determinar cómo se produjeron exactamente las transmisiones, pero es probable que tuviesen lugar al tocar superficies contaminadas, durante el embarque, el desembarco o al caminar por los pasillos.

A disminuir este riesgo ayudan los filtros de partículas de los aviones, que eliminan los microbios del aire que recircula a bordo y dificultan la transmisión aérea entre los pasajeros, pero no solo, ya que sirven para limpiar el aire cuando se produce su renovación en la cabina, pero son inservibles ante los estornudos del pasajero de al lado si este no cumple con las medidas de seguridad.

Por eso también es importante mantener la higiene de las manos, además de llevar mascarilla y la distancia.

Las PCR son para algunos una manera de tranquilizar a los viajeros; para otros, un sinsentido

Las PCR que pide el Gobierno de la Comunidad de Madrid han sido objeto de debate en el sector durante las últimas semanas. Así, aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo han pedido a la agencia de la ONU de la aviación, la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), que recomiende a los países aceptar pruebas de coronavirus en lugar de imponer cuarentenas, como forma de mantener el poco turismo que ha empezado a reactivarse.

Pero un test negativo no garantiza que el virus no esté en un cuerpo: es necesario repetir para asegurarse, y por eso en el sector hay quien piensa que estas PCR van a dificultar los viajes más que facilitarlos y que la iniciativa es parecida a querer resucitar a un muerto, es decir, que los viajes solo podrán reactivarse verdaderamente cuando exista una vacuna o la población esté lo suficientemente inmunizada como para que trasladarse no sea un riesgo.

Noticia original: Business Insider

Autora: Alba Asenjo

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es