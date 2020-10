Trump ha necesitado dos veces oxígeno tras contraer el coronavirus

04 de octubre de 2020 (18:47 CET)

Los médicos de la Casa Blanca siguen desvelando las incógnitas sobre el estado de salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayer fue hospitalizado por coronavirus. El magnate neoyorkino evoluciona favorablemente, pero ha necesitado oxígeno hasta en dos ocasiones para paliar las consecuencias de la enfermedad.

El asesor de Seguridad Nacional del Gobierno, Robert O’Brien, ha confirmado en la CBS que el presidente norteamericano “se siente muy bien”, aunque ha admitido que permanecerá ingresado en las próximas horas en el hospital militar Walter Reed para que los profesionales sanitarios puedan evaluar su evolución, según ha recopilado Reuters.

O`Brien que ya pasó la Covid-19 en los meses de verano ha explicado que Trump se encuentra en la fase más complicada de la infección que se produce cuando se supera la primera semana desde la aparición de los primeros síntomas. "Son los días críticos, así que creo que los médicos quieren asegurarse de que están ahí para el presidente", ha agregado.

El asesor de Seguridad Nacional ha negado que se haya puesto sobre la mesa la posibilidad de transferir el poder presidencial a otro miembro del gabinete de la Casa Blanca por la indisposición de Trump. Aunque es algo que contempla el sistema político de Estados Unidos. "Tenemos planes para todo", ha agregado.

Si Trump sigue evolucionando positivamente podría recibir el alta médica este lunes. Para ello tendrá que mantener los actuales niveles de saturación de oxígeno en la sangre y no presentar indicios de fiebre. En las últimas horas ha recibido un tratamiento con anticuerpos y con el medicamento antiviral Remdesivir.

Trump ha hecho su primera aparición en un vídeo en Twitter

Tras una noche con muchas dudas mediáticas sobre su estado de salud, el propio Donald Trump ha publicado hoy un vídeo en su cuenta de Twitter para anunciar que estaban remitiendo los síntomas del coronavirus. "No me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor", ha expresado el líder norteamericano.

El presidente de Estados Unidos ha aparecido en un escritorio de la suite presidencial del hospital militar con una camisa y chaqueta pero sin corbata. Su rostro reflejaba el cansancio provocado por la Covid-19.

“Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer Estados Unidos grandes de nuevo", ha subrayado el presidente que se encuentra inmerso en plena carrera electoral contra el rival demócrata Joe Biden, de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre.

